Nicolò Figini | 3 Febbraio 2023

GF Vip 7

La reazione di Oriana al gesto di Nikita Pelizon

Oriana Marzoli e Nikita Pelizon non si sopporta e non riescono a starsi simpatiche. Più volte, infatti, abbiamo visto la concorrente venezuelana prenderla in giro oppure parlarle alle spalle con altri vipponi che la pensano come lei. La Pelizon, dal canto suo, ritiene che Oriana sia una persona che può portare sulla cattiva strada e lo ha fatto presente anche a Daniele Dal Moro:

“Mi raccomando. Perché anche quando la prendi a parole, ogni tanto, ti escono delle parole… Anche lei ti dice ‘Vedremo chi verrà squalificato prima. Lo so che non sei ebete. Però mi raccomando. Me la sentivo di dirtelo. Altrimenti hai visto che mi faccio gli affari miei. Anche i più forti non sono invincibili. Ricordatelo“.

Proprio per tale ragione ha molto stupito il gesto che ha fatto ieri sera Nikita Pelizon, come vediamo nel video qui sotto. Questa, infatti, si è seduta a mangiare allo stesso di Oriana. La vippona era insieme alle sue amiche, ovvero Nicole Murgia, Giaele De Donà e Sarah Altobello. Non appena Nikita ha posato il suo piatto e si è messa a sedere accanto a Nicole, la Marzoli ha alzato lo sguardo, l’ha guardata e rigirandosi verso Giaele ha fatto una faccia quasi schifata. Forse perché non capiva cosa ci facesse lì la Pelizon.

MI STO SENTENDO MALE PER LA FACCIA CHE FA ORIANA APPENA VEDE NIKITA SEDERSI E PARLARE 💀#gfvip #oriele pic.twitter.com/EHLgO7s97d — sisonokevin (@_soleilandia_) February 2, 2023

Le altre ragazze invece hanno fatto finta di nulla senza dire niente. Voi che cosa ne pesate? Secondo il web, per alcuni utenti il gesto di Nikita è stato provocatorio, mentre per altri ha solo voluto tentato di appianare i loro rapporti. Fateci sapere la vostra opinione con un commento qui sotto. Noi vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più. Continuate, nel mentre, a seguirci per non perdervi tante altre news.