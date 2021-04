Hai mai visto l’appartamento di Nima Benati? Rimarrai letteralmente senza parole (FOTO)

1 La casa di Nima Benati

Nuovo appuntamento di MTV Cribs e quindi nuove dimore da scoprire. Il programma che mostra le case dei personaggi famosi è sbarcaro anche in Italia e ha aperto le porte di tanti Vip diversi. Per questa puntata, oltre alla villa di Francesco Facchinetti, vediamo anche la dimora di Nima Benati, la più famosa fotografa di moda under 30.

Nima ha comprato la sua casa nel 2018 ma ha iniziato a viverci solo un anno dopo. L’ha scelta fin dalla sua prima visita, in una luminosa giornata estiva, quando è rimasta abbagliata dal riflesso del marmo bianco. Infatti è proprio la luce a darle tranquillità e pace. La messa in onda di questa puntata è prevista per mercoledì 14 aprile, in prima tv assoluta alle 21.10 su MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW TV).

L’ingresso di casa

Iniziamo il tour della casa di Nima Benati dall‘ingresso. Già possiamo notare che ha uno stile che la rappresenta: elegante e ricercato, esagerato, proprio come lei che vuole sempre farsi notare.

I colori sono il rosa, lo champagne e il menta che sono proprio quelli che la rappresentano.

Andiamo avanti…