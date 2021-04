1 La casa di Francesco Facchinetti

Nuovo appuntamento di MTV Cribs e quindi nuove dimore da scoprire. Il programma che mostra le case dei personaggi famosi è sbarcaro anche in Italia e ha aperto le porte di tanti Vip diversi. Per questa puntata scopriamo la villa di Francesco Facchinetti e della sua famiglia. Nella stessa puntata, poi scopriremo anche la casa di Nima Benati. La messa in onda è prevista per mercoledì 14 aprile, in prima tv assoluta alle 21.10 su MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW TV).

Il produttore musicale vive in “Casa Mia”, chiamata così in onore della figlia, da settembre del 2012. Con questa casa e il terreno intorno ha un legame strettissimo, perché era lo stesso luogo in cui giocava da piccolo ed è stato tramandato dalla sua famiglia – dal nonno alla mamma – che a sua volta lo ha trasmesso a lui. Nella villa non manca mai la musica e in ogni stanza c’è un impianto per ascoltare le note che fanno sognare tutta la famiglia. Il colore che più rappresenta la casa è il blu, perché lui ama l’acqua e il cielo.

Il salotto

Iniziamo il nostro tour nella casa di Francesco Facchinetti dal solotto.

Come vediamo dalla foto, c’è un grande divano dai toni del grigio con tanto di pouf. E si vede anche un tavolino. L’ambiente si affaccia sul giardino esterno ed è molto luminoso grazie alle grandi vetrate.

Andiamo avanti…