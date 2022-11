A Belve Nina Moric confonde la conduttrice

Francesca Fagnani ieri sera ha portato in onda su Rai 2 una nuova puntata di Belve. Come ospiti abbiamo visto Michele Bravi e Nina Moric. Soffermiamoci per un attimo su quest’ultima, la quale è riuscita a mandare per un attimo in confusione la conduttrice facendo uno strano giro di parole. Il momento in cui tutto ciò è avvenuto è stato dal punto in cui si stava parlando del passato della Moric. Quest’ultima ha detto che non bisognerebbe rinnegarlo o pentirsene. Le scelte che sono state fatte ormai sono dietro alle nostre spalle e non si può più fare niente per cambiarle.

Così come non ha senso nemmeno immaginare di aver vissuto diversamente da quanto è stato in realtà. Poi sono passati alla parentesi politica. La Fagnani ha letto alcune sue dichiarazioni del periodo in cui Nina era legata al movimento di estrema destra. Questa la sua risposta:

Ma quale donna di destra, dai, ti prego. Sono dislessica, non so nemmeno qual è la sinistra e qual è la destra. Come faccio ad essere una donna di destra. Io ho abbracciato quella battaglia ma non capivo niente. Ovviamente sono stata manipolata, ma non in senso brutto. Rinnego? No! Io non rinnego niente, attenzione. Non si deve rinnegare, perché devo rinnegare se ci credevo?

Una nuova belva calcherà le scene dello studio di @francescafagnan per il secondo appuntamento della settimana 👉 Nina Moric, ospite questa sera a #Belve in seconda serata su #Rai2 💥



Tutte le puntate sono disponibili su #RaiPlay ▶ https://t.co/eXf7pqyi1l pic.twitter.com/DpabwHCSdH — Rai2 (@RaiDue) November 2, 2022

A questo punto la Fagnani è rimasta per un attimo spaesata dai giri di parole di Nina Moric e glielo ha fatto presente: “Ok, quindi rinnega il passato di estrema destra?“. L’intervistata allora ha affermato: “No, aspetta, perché tu non riesci a seguirmi?“. La presentatrice, con un mezzo sorriso, le ha risposto: “Io ci provo in tutti i modi di seguirla“. La Moric ha proseguito: “Perché devo rinnegare qualcosa che è stato il mio passato? Però all’apparenza, magari ero convinta di ciò che facevo. Quindi perché rinnegarlo?“.

Francesca Fagnani ha replicato: “Perché rinnegarlo? Perché l’ha fatto un minuto fa“. Tra le due c’è stata solo un’incomprensione alla base. L’intervista, poi, è andata avanti parlando della sua carriera e del suo amore turbolento con Fabrizio Corona. Seguiteci per tante altre news. QUI il video.

