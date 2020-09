1 Con un video sui social, Nina Moric svela di essere andata dal veterinario per far visitare il suo gatto ma di averlo dimenticato a casa

Trash alert! In queste ore a finire al centro dell’attenzione del web è stata niente che meno Nina Moric. Come sappiamo la bella modella non sta passando un periodo semplice, a causa della distanza da suo figlio Carlos Maria, che qualche giorno fa ha deciso di andare a vivere con suo padre Fabrizio Corona. Adesso però la showgirl è stata protagonista di una simpatica ed esilarante gaffe sui social che sta già facendo chiacchierare e sorridere gli utenti. Ma andiamo per ordine e scopriamo cosa è accaduto.

Poco fa Nina Moric avrebbe dovuto presentarsi dal suo veterinario di fiducia per una visita al suo gatto. La modella si è così presentata all’appuntamento prestabilito, tuttavia una volta raggiunto lo studio medico ha scoperto di aver dimenticato il gatto a casa! Così Nina ha voluto condividere questo momento con i suoi followers e naturalmente in pochi minuti il video è diventato virale sul web. Queste le sue dichiarazioni su quanto accaduto:

“Sono davanti al veterinario perché doveva visitare il gatto, ma me lo sono dimenticato a casa. Mi sa che ci vado io a fare un controllino. Che disastro”.

Nin4 M0ric che va dal veterinario per portare il gatto ma si dimentica il gatto.

⚰️⚰️⚰️ pic.twitter.com/nejcKF5H8T — Vito (@sbronzodiriace_) September 8, 2020

Naturalmente Nina Moric ha ironizzato sulla situazione, scegliendo di condividere la sua piccola gaffe con tutti i suoi fan. Nel mentre solo qualche giorno fa l’ex compagna di Fabrizio Corona ha scritto una bellissima lettera per suo figlio Carlos Maria, che come svelato ha annunciato di voler vivere insieme a suo padre, col quale sta trascorrendo parte del suo tempo.

Rivediamo come ha reagito la Moric alla notizia e le sue bellissime parole per Carlos.