1 Nina Senicar si è sposata con Jay Ellis

Fiori d’arancio per un’ex naufraga de L’Isola dei Famosi 7. Classificatasi nona nel reality show vinto da Daniele Battaglia, ai tempi su Rai 2, la showgirl serba Nina Senicar ha da festeggiare in questi giorni. Come riferisce Pipol Gossip (che ha mostrato un breve video della location addobbata per l’occasione), infatti, la modella si è sposata in gran segreto con l’attore Jay Ellis, con cui ha una figlia. Secondo quanto riportato dalla pagina Instagram la coppia non ha voluto raccontare nulla del matrimonio prima che si svolgesse. Un modo come un altro per mantenere massimo riserbo e potersi godere il momento lontani da occhi indiscreti.

Per le nozze Nina Senicar e suo marito Jay Ellis hanno scelto il nostro Paese e più precisamente in un castello a Firenze, una cornice perfetta e romantica per un giorno indimenticabile come questo. Pipol Gossip ha fornito anche qualche altro dettaglio in merito all’evento:

«Nina Senicar, dopo il successo ottenuto in Italia e una lunga relazione con l’attore Džeja Elisa, torna nel paese che le ha dato la popolarità per dire il fatidico “sì” in un castello in Toscana”. In base a quanto si apprende, tra l’altro, per il loro giorno Nina e Jay hanno scelto la famosa Villa Mangiacane. Oltretutto pare che non abbiano badato a spese e si siano regalati un evento davvero incredibile.

Novella2000.it si congratula con la coppia e ci auguriamo possano mostrarci presto le loro prime foto ufficiali da marito e moglie! Se di Nina Senicar conosciamo praticamente tutto, dato che il suo personaggio è esploso proprio nel nostro Paese grazie a varie trasmissioni televisive, tra cui proprio l’Isola, chi è suo marito Jay Ellis. Ai più attenti sicuramente non sarà sfuggito…