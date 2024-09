Ci siamo! Le porte della Casa del Grande Fratello si apriranno molto preso e faranno spazio a nuove storie e dinamiche.

Quando inizia il GF? La data ufficiale di avvio è prevista per il 16 settembre su Canale 5. Oltre ai concorrenti noti, sono stati svelati da parte di Davide Maggio anche i NIP che faranno il loro ingresso nel reality televisivo.

Al Grande Fratello c’è Michael Castorino

Michael Castorino – Grande Fratello

Arriva da Varese e ha 35 anni di età.

Lui si chiama Michael Castorino. Nella vita è un animatore per bambini e attore.

Il ragazzo lo abbiamo già visto in alcune pubblicità mandate in onda in TV, dunque se vi state chiedendo ‘dove l’ho già visto’, sapete già la risposta ora.

Potete trovarlo su Instagram digitando @michaelcastorino.