Noah Beck: Instagram censura i suoi scatti, ma lui li ripubblica

Piccolo disguido con Instagram per Noah Beck. La star americana di Tik Tok, infatti, è stato censurato per due volte sul social di Mark Zuckerberg. Il modello ha posato per una campagna pubblicitaria e ha deciso di pubblicare gli scatti anche sul suo profilo Instagram. Le sue foto, però, sono state rimosse per più volte, probabilmente considerate “contro gli standard” relativi alla nudità.

L’influencer però non si è arreso e ha deciso di postarle ancora e ancora. La terza volta sembra essere stata quella buona, tanto che Noah Beck ha scritto: “Hey Instagram, oggi sembri molto carino. Per piacere non rimuovere queste foto.“

A rivelare che Noah Beck ha dovuti pubblicarle per tre volte è stato un altro influencer di Tik Tok, Joe Mele, che ha scritto: “è la terza volta”. Insomma, un piccolo incidente che però a quanto pare si è risolto nel migliore dei modi visto che gli scatti ancora sono disponibili.