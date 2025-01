Nelle storie Instagram di Noemi Bocchi spunta una lettera a una “donna”. Leggendola, molti utenti hanno pensato che fosse rivolta a Ilary Blasi, ex moglie del suo attuale compagno Francesco Totti. Sarà davvero così? Vediamo cosa c’è scritto e tutte le ipotesi.

La lettera di Noemi Bocchi che sembra indirizzata a Ilary Blasi

Ha suscitato molta curiosità la storia che è apparsa nel profilo Instagram di Noemi Bocchi. L’attuale compagna di Francesco Totti (che per un periodo avrebbe avuto una relazione nascosta col Pupone che era sempre sposato con Ilary Blasi), ha scritto un lungo messaggio a una “donna” misteriosa. Ecco cosa ha scritto:

“Cara donna, quella felicità che provi a gridare…non si chiama felicità ma TRISTEZZA! La FELICITÀ è un qualcosa che ti travolge…non ti lascia il tempo di pensare male….di parlare male…di dar fastidio ad altri… Ti PRENDE e ti porta via con sé in un mondo fatto di perdono…in un mondo dove gli altri sono solo colori di primavera… Lasciati andare, prova ad aprire il tuo cuore ed il treno di quella felicità vera arriverà anche per te… Non perder tempo a costruire la vita che ti rimane sulla menzogna. Deponi le armi prova a rilassarti… Prendi quel treno e siediti. Fatti portare dove i tuoi sogni diventeranno realtà! Buona fortuna”.

Come si può leggere, non c’è citato alcun nome e questa “donna” potrebbe essere un qualcosa di astratto, un messaggio in generale a tutte le donne. O anche un messaggio a se stessa. Ma qualcuno pensa che invece Noemi Bocchi si rivolgesse all’ex del suo compagno: Ilary Blasi.

LEGGI ANCHE: Valerio Scanu torna sul litigio con Rettore e lancia una nuova stoccata

Il pensare a Ilary Blasi forse proviene dal fatto che non si è ancora conclusa l’accusa reciproca tra la conduttrice e l’ex calciatore. Le punzecchiature continuano ancora. Anche nella nuova serie di lei, qualche frecciatina è stata lanciata. Ovviamente, come detto, si tratta di semplici ipotesi del web e non abbiamo la certezza su a chi si rivolgesse Noemi.