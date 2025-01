Sabato a Ora o mai più c’è stato un acceso confronto tra Valerio Scanu e Rettore. Dopo un commento di lui nel video pre-esibizione, la coach gli ha tirato una frecciatina che non è piaciuta e da lì è partita la discussione. Oggi, a La Volta Buona, il concorrente ha commentato quanto accaduto. Ecco cosa ha detto.

Ha fatto molto chiacchierare lo scontro che c’è stato tra Valerio Scanu e Rettore nella puntata di sabato scorso a Ora o mai più. Nel video pre-esibizione lui ha un po’ criticato i coach dicendo che secondo lui sono più in competizione loro che i concorrenti in gara. Questa frase probabilmente non è piaciuta alla giudice che gli ha detto: “Fatti un bagno di umiltà”. Da lì è partito l’acceso scontro, tanto che lo stesso Marco Liorni è dovuto intervenire.

Oggi, 27 gennaio, Valerio Scanu era ospite a La Volta Buona (insieme ad altri personaggi famosi) nella prima parte del programma. Dopo ver parlato di Sanremo e altri argomenti, Caterina Balivo ha dato spazio alla vicenda accaduta a Ora o mai più. Dopo aver mostrato il filmato, ha chiesto al cantante di dire la sua e spiegare meglio la questione. Ha detto:

“Secondo me il bagno di umiltà ce lo dovremmo fare un po’ tutti sempre. Secondo me la sua è stata più una provocazione e la mia una risposta piccata. Non mi aspettavo quel tipo di reazione dopo un’esibizione. Non capivo il perché di quella cosa. Quindi a un certo punto io, vedendomi attaccato, sono partito in quinta”.

Altri sono intervenuti nel commentare, parlando anche di questione di carattere. Ma Valerio Scanu ha ripreso parola dicendo: “Qua secondo me a un certo punto è stato fatto una specie di bagnarola di luoghi comuni, sono stati buttati lì”. La Balivo gli ha fatto notare che è tutto è nato dal suo dire che c’è competizione tra i tutor. E anche su questo Scanu ha replicato: “Io ho detto una cosa che è il segreto di Pulcinella. È normale che ci sia competizione. Nel senso, non che loro siano in gara tra di loro, ma comunque ogni tutor fa l’interesse del proprio, com’è giusto che sia. Però come certi tutor sono un po’ bassini con i voti, io vedo che la buona Rita è molto generosa. E a volte mi chiedo se ha capito che siamo in gara noi”.

In pratica Valerio ha fatto notare che Rita Pavone è molto larga di manica nel dare i voti agli altri, perché è fatta così. Mentre gli altri non lo sono e quindi lui è un po’ penalizzato, dato che ogni coach non vota per il proprio allievo. Il cantante ha concluso dicendo che comunque nel programma vanno tutti d’accordo.