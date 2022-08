La cantante Noemi sul web è stata scambiata per la presunta fiamma di Francesco Totti. Ecco la sua reazione

La cantante Noemi e lo scambio di persona

In questi mesi i gossip sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi si sono sprecati. Sembrerebbe che il calciatore abbia una relazione con Noemi Bocchi e che, pochi giorni fa, si siano visti anche in grande segreto:

Ecco Totti, mentre in macchina, con una coppia di amici, raggiunge l’abitazione al Circeo di Noemi. Esce dalla vettura a testa bassa e varca la porta d’ingresso. (…) Questa volta con Totti c’era una coppia di amici. La macchina si è fermata proprio dove, pochi giorni fa, avevamo visto parcheggiare Noemi. L’ingresso del Capitano è registrato alle 22.30 mentre l’uscita, fino alle due di notte, non c’è stata.

Gli amici della Bocchi sosterrebbero che lei non abbia colpe: “Non si considera la causa scatenante della rottura tra Ilary e Totti e vorrebbe uscire allo scoperto con lui, smettere di nascondersi, anche perché la loro relazione non è solo un flirt, ma qualcosa di più importante.“. A pensarla diversamente, però, sono gli utenti del web, i quali spesso scrivono messaggi molto duri. Uno di loro, però, ha fatto un divertente errore su Twitter. Ha, infatti, scambiato il profilo della cantante Noemi con quello della Bocchi:

Signorina, mi dispiace ammettere che ha fatto bene i conti. Ha approfittato del periodo nero che il suo amante sta a passando, per mandare all’aria una famiglia. Non pensa che i figli di Totti passeranno dei periodi neri, portandoli a un crac del proprio carattere? Pu…..

Nonostante il messaggio molto forte, lo scambio di persona ha fatto divertire tantissimo gli altri utenti. La stessa cantante Noemi ha risposto, perché taggata: “Mi sa che ha sbagliato TAG“. Questa persona, ad ogni modo, si è scusata per aver citato lei nel suo post e la situazione si è risolta. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.

