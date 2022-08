Gli amici difendono la presunta fiamma di Francesco Totti

Pochi giorni fa il settimanale Chi ha beccato Francesco Totti mentre andava a trovare in gran segreto la presunta fiamma Noemi Bocchi: “Ecco Totti, mentre in macchina, con una coppia di amici, raggiunge l’abitazione al Circeo di Noemi. Esce dalla vettura a testa bassa e varca la porta d’ingresso. (…) Questa volta con Totti c’era una coppia di amici. La macchina si è fermata proprio dove, pochi giorni fa, avevamo visto parcheggiare Noemi. L’ingresso del Capitano è registrato alle 22.30 mentre l’uscita, fino alle due di notte, non c’è stata“. Proprio lei, infatti, secondo quanto riportano i rumor sarebbe la causa della separazione con Ilary Blasi.

A intervenire sull’argomento, però, sarebbero stati gli amici della Bocchi. Come riporta anche il sito Gossip e TV, questi hanno parlato con il magazine Di Più rivelando che Noemi sarebbe stanca di vivere un rapporto clandestino:

Noemi non si considera la causa scatenante della rottura tra Ilary e Totti e vorrebbe uscire allo scoperto con lui, smettere di nascondersi, anche perché la loro relazione non è solo un flirt, ma qualcosa di più importante. Nel pieno della tempesta matrimoniale, Francesco ancora non se la sente di vivere alla luce del sole la relazione con Noemi, anche perché all’orizzonte c’è il confronto in Tribunale con Ilary per la spartizione del loro cospicuo patrimonio.

Tutte queste dichiarazioni, come il resto dei fatti riportati, vanno prese con le pinze. Al momento nessuno dei diretti interessati ha parlato apertamente della situazione. Staremo a vedere che cosa accadrà nel prossimo futuro. Pare, infatti, che Ilary Blasi dovrebbe raccontare la sua verità a Verissimo, nonostante alcuni dubbi che sarebbero spuntati in questi giorni. Non appena avremo ulteriori dettagli non esiteremo ad aggiornarvi. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news su Francesco Totti e non solo.

