Roberta Bruzzone lascia Ballando con le stelle

La nuova edizione di Ballando con le stelle dovrebbe avere inizio l’8 ottobre 2022, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto. Al momento pare essere stato annunciato il cast completo dei concorrenti Vip che andremo a vedere tra pochi mesi. Lo show condotto da Milly Carlucci, però, ha dovuto anche affrontare alcuni addii. Stiamo parlando dei ballerini professionisti: Vito Coppola, che per esempio si è unito all’edizione inglese del programma, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale. Si sono, però, aggiunti cinque nuovi volti.

A salutare la trasmissione, tuttavia, anche Roberta Bruzzone che, dopo sei anni al fianco di Milly, ha deciso di lasciare la pista del sabato sera. I suoi motivi li ha spiegati chiaramente, come riporta anche il post del profilo Instagram Pipol TV:

“Cari amici, in considerazione dei molti messaggi ricevuti, vi confermo che ho deciso di porre termine alla mia “avventura” professionale nel programma Ballando con le stelle nonostante la produzione mi abbia chiesto di confermare la mia presenza anche nella edizione che sta per cominciare. Ho preferito fare un passo indietro perché gli innumerevoli Impegni di lavoro che mi attendono mi impediscono di garantire la mia presenza il sabato sera su Rai1.

Questa temporanea incursione nel mondo del puro intrattenimento è stata molto interessante sotto il profilo professionale, mi ha arricchito e mi ha permesso di veicolare messaggi importanti. Ma ora quel poco tempo che avevo a disposizione si è ridotto ulteriormente. Da qui la decisione di rifiutare la richiesta di continuare a far parte del cast. Auguro a tutta la family di Ballando di replicare il grande successo delle precedenti edizioni. Ad Maiora semper”.

Non ci resta che attendere, perciò, la messa in onda di Ballando con le stelle. Continuate, nel frattempo, a seguirci per non perdervi tante altre news.

