Nelle ultime ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Maika Randazzo. L’ex tentatrice di Temptation Island ha infatti commentato il Grande Fratello sui suoi social, quando a un tratto ha menzionato anche Lino Giuliano.

Il post di Maika Randazzo

Sappiamo tutti che nel corso della precedente edizione di Temptation Island, andata in onda questa estate, è nato un feeling speciale tra la single Maika Randazzo e Lino Giuliano, al punto che quest’ultimo ha messo in discussione la relazione con Alessia Pascarella. Dopo la fine del reality show e dopo la fine della sua storia, l’ex protagonista del programma ha iniziato a conoscere l’ex tentatrice, tuttavia le cose tra loro non sono andate come previsto. A oggi dunque i due hanno messo un punto alla frequentazione, pur essendo rimasti in ottimi rapporti.

Lino Giuliano nel frattempo qualche settimana fa avrebbe dovuto varcare la porta rossa del Grande Fratello. Tuttavia a seguito di quanto accaduto con il tiktoker Enzo Bambolina, è stato squalificato prima ancora dell’inizio del gioco. In queste ore intanto a stupire il web è stata proprio Maika Randazzo. L’ex tentatrice di Temptation Island ha infatti commentato sui suoi social la nuova puntata del GF, quando a un tratto ha menzionato proprio Lino. Queste le sue dichiarazioni, che ovviamente non sono passate inosservate:

“Comunque vi posso dire una cosa? Nulla togliere agli inquilini di questa edizione ma un Lino in questa casa avrebbe sicuramente portato un po’ di allegria e leggerezza, che a mio parere manca. Siete d’accordo?”.

Dopo Alessia Pascarella dunque anche Maika Randazzo si è schierata dalla parte di Lino Giuliano, prendendo le sue parti. Quest’ultimo nel mentre solo qualche giorno fa, sempre sui social, si è duramente scagliato contro il Grande Fratello e ha speso dure parole verso la produzione del reality show di Canale 5.