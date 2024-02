C’è una nuova coppia ad Amici 23? In un TikTok si intravede un bacio tra Kumo e Martina (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 5 Febbraio 2024

Amici 23

In queste ore un nuovo video che circola sul web avrebbe rivelato la presenza di una nuova coppia all’interno della casetta di Amici 23.

Nuova coppia ad Amici 23?

Non è una novità che dentro la casetta di Amici di Maria De Filippi si formino delle coppie che, a volte, proseguono il loro amore anche nella vita di tutti i giorni. Ad Amici 23 abbiamo visto Mew e Matthew innamorarsi, ma anche Petit e Marisol e altre breve storie che non hanno però avuto lunga vita.

In queste ore si sta diffondendo una nuova ipotesi del tutto inaspettata in quanto il web pensa che Kumo e Martina abbiamo sviluppato una relazione o per lo meno un flirt. Il video qui sotto sarebbe l’indizio principale: vediamo il ballerino mentre si china per dare un bacio sulla guancia alla cantante. Ciò che colpisce di più è la sua reazione.

A registrare il TikTok erano alcuni altri concorrenti di Amici 23 facendo un balletto sulle note di “Fight Club” di Mida. Quando hanno deciso di pubblicarlo però nessuno pare essersi accorto di ciò che stava avvenendo alle loro spalle, ovvero il bacio sulla guancia. Ed è per questo che Kumo, non appena se n’è accorto, è rimasto pietrificato e con lo sguardo fisso.

Al momento non sappiamo se tra Kumo e Martina ci sia del tenero oppure no, anche perché durante il daytime o i pomeridiani non sono mai stati indizi in merito. Dovremo attendere maggiori informazioni oppure prove più tangibili, come per esempio le dirette dichiarazioni degli allievi coinvolti.

Sicuramente non potremmo essere più che felici se dentro la casetta di Amici 23 si formasse una nuova coppia. Staremo a vedere e noi non esiteremo ad aggiornarvi non appena avremo maggiori informazioni. Può essere che nei prossimi daytime verrà rivelato qualcosa in più.