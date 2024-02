Giulia Stabile compra casa a soli 21 anni: l’annuncio e le reazioni della sua famiglia (FOTO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 5 Febbraio 2024

Amici

Giulia Stabile ha annunciato sui suoi profili social di aver comprato la sua prima casa a soli 21 anni.

La prima casa di Giulia Stabile

Di Giulia Stabile abbiamo di recente parlato in merito alla canzone che Sangiovanni, suo ex conosciuto ad Amici, porterà sul palco dell’Ariston nel corso del Festival di Sanremo 2024. Alcuni fan infatti pensano che il tema centrale sia la rottura tra i due ex protagonisti del talent di Maria De Filippi. Ovviamente non ci sono prove e il cantante non ha mai confermato. Tuttavia la frase incriminata sarebbe la seguente:

“Finiscimi / Fammi sentire quanto sono pessimo / quanto ti ho mancato di rispetto / non dicendoti la verità / Capiscimi / a mia discolpa dico che ero perso / Ho dato comunque tutto me stesso”.

Mentre attendiamo eventuale conferme e smentite la ballerina professionista di Amici ha pubblicato una foto in cui annuncia l’acquisto della sua prima casa a soli 21 anni. Si tratta di un importante traguardo che non ha voluto condividere solo con i fan ma, ovviamente, anche con tutta la sua famiglia. Qui di seguito troviamo alcuni esempi.

La reazione dei famigliari all’annuncio di Giulia Stabile

Nell’immagine appena sopra possiamo vedere, per esempio, la reazione della nonna che ha deciso di riprendersi facendo il pollice in su. La stessa cosa vale anche per il nonno. Inoltre Giulia Stabile ha scritto: “La casa è ancora vuoto, devo buttare giù i muri. Portatevi le sedie“. Il tutto ha scatenato la reazione entusiasta dei fan della ballerina.

Il commento del nonno della ballerina

Al momento quindi dovrà fare diversi lavori di ristrutturazione e per tale ragione ci vorrà ancora molto tempo prima di vedere come deciderà di arredarla ma non vediamo l’ora di scoprirlo. Vi terremo sicuramente aggiornati non appena avremo maggiori informazioni in merito.