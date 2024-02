Nuovo flirt per Belen? La Rodriguez pizzicata in compagnia di Giacomo Cavalli (ex di Diletta Leotta)

Gossip

Nicolò Figini | 14 Febbraio 2024

Belen Rodriguez

Dopo aver chiuso la storia con Elio pare che Belen Rodriguez abbia un flirt con Giacomo Cavalli, ex fidanzato di Diletta Leotta.

Nuovo amore per Belen Rodriguez?

Qualche settimana fa è iniziata a circolare la voce in base alla quale la storia tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni è giunta al termine. I due si conoscevano già da tempo e l’amore era sbocciato solo recentemente, ovvero poco dopo la rottura tra la showgirl e Stefano De Martino.

Tuttavia anche questa storia è giunta al capolinea e ora tutti si chiedono qual è sarà la sua nuova fiamma. Il settimanale Chi sta cercando di rispondere alla domanda e ha dedicato un servizio su un possibile flirt. Si tratterebbe di Giacomo Cavalli, ex fidanzato di Diletta Leotta, che oggi è felicemente fidanzata con Loris Karius insieme al quale ha avuto la piccola Aria.

Giacomo è un ex velista e oggi lavora come modello negli Stati Uniti. Stando a quanto riporta la rivista di gossip pare che Belen Rodriguez e Cavalli abbiano passato una serata insieme per le vie di Milano andando a cena in un locale con amici in comune.

In seguito hanno proseguito facendo una passeggiata e l’ex conduttrice di Tu si que vales sarebbe salita a casa del modello per poi uscirne, un’ora dopo, da un ingresso secondario. Ovviamente non sappiamo se si possa già parlare d’amore anche se i presupposti sembrerebbero esserci tutti. Per adesso non sono ancora state scattate foto di baci, ma potrebbe essere solo questione di tempo.

Oppure tra Belen Rodriguez e Giacomo Cavalli potrebbe essersi semplicemente un’amicizia. Ne sapremo di più solamente nel momento in cui saranno i diretti interessati a parlarne o a pubblicare scatti insieme. Cosa accadrà ce lo dirà solamente il tempo, noi vi terremo informati come sempre con tutti gli eventuali aggiornamenti del caso.