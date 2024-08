I fan sperano tanto in un ritorno di fiamma tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Le recenti indiscrezioni emerse sui social, però, parlerebbero di un nuovo flirt per la vincitrice del GF, la quale si frequenterebbe con un “giovane calciatore”.

Nuovo flirt per Perla Vatiero?

Nei gossip di oggi non solo il retroscena su Belen Rodriguez o la verità sulla presunta rottura tra Chris Martin e Dakota Johnson! A farsi largo tra i pettegolezzi anche la vita privata di Perla Vatiero, recentemente tornata single dopo la fine della storia d’amore con Mirko Brunetti.

La vincitrice dell’ultimo Grande Fratello ha confidato di aver avuto modo di parlare con il suo ex anche dopo questa decisione, ma ha messo a tacere i rumor di un possibile ritorno di fiamma. Fatta questa premessa e smentito dunque un presunto riavvicinamento (tanto sperato dai fan), Perla Vatiero sta pian piano riprendendo in mano la sua vita. Ma oggi ha un nuovo amore?

Difficile a dirsi sia veramente così, dato che solo nei giorni scorsi ha fatto sapere di aver messo un punto definitivo alla love story con Mirko Brunetti. Eppure nonostante questo, c’è chi pensa che oggi il cuore di Perla Vatiero sia nuovamente impegnato o che comunque ci sia un nuovo flirt all’orizzonte. Un pettegolezzo al momento non confermato e che non trova certezze effettive per quanto detto poco prima, ma che si sta facendo via via sempre più insistente.

Un utente in anonimo ha contattato Deianira Marzano e, a proposito di Perla Vatiero, ha fatto sapere quanto segue: “Deianira si vocifera che la nuova frequentazione della Vatiero sia un giovane calciatore. Hanno iniziato a seguirsi. Oscura il nome”.

Quindi secondo i chiacchiericci, Perla avrebbe voltato pagina dopo Mirko. Pare strano pensare che dopo così pochi giorni e l’amore profondo che ha unito i due, si sia già dedicata a una nuova frequentazione. In ogni caso attenderemo chiarimenti e delucidazioni dalla stessa Vatiero, semmai volesse esporsi e fare una rettifica.