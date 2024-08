Questo pomeriggio è stata diffusa un’indiscrezione che potrebbe fare molto piacere a tutti i fan di Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Sembrerebbe che dopo la rottura i due si stiano continuando a sentire. Ecco tutto quello che sappiamo.

Il nuovo rumor sul rapporto tra Mirko e Perla Vatiero

C’è ancora speranza per Mirko Brunetti e Perla Vatiero? Come sappiamo i due ex protagonisti di Temptation Island e del Grande Fratello hanno fatto sognare milioni di telespettatori. Erano riusciti a superare le loro divergenze ed erano usciti dalla casa più spiata d’Italia più innamorati di prima.

Purtroppo però di recente qualcosa si è spezzato e hanno comunicato ai rispettivi follower la loro separazione. La stessa Perla, più di una volta, ha pregato i fan di lasciarle vivere questo momento doloroso nel rispetto della sua privacy. Poi ha assicurato che il loro allontanamento non era stato condizionato da terze persone:

“La cosa che mi fa più male è che è stata accusata mia sorella, la persona che mi è stata accanto in qualsiasi momento. Non ha mai influenzato le mie scelte, anzi ha lasciato che sbagliassi e crescessi. […] Ripeto che la scelta è stata presa di comune accordo. Non c’entrano terze persone”.

Nella giornata di oggi però spunta una nuova indiscrezione perché stando a Deianira Marzano la loro relazione potrebbe ancora salvarsi. L’esperta di gossip ovviamente non dà garanzie ma informa che “P e M si stanno risentendo, per ora non è un rapporto chiuso“. Pur non facendo i nomi è naturale che i primi a balzare alla mente siano proprio i due ex gieffini.

Al momento non sappiamo ancora che cosa succederà ma vi terremo informati non tutti gli sviluppi del caso. Noi di Novella 2000 rimaniamo a disposizione, come sempre, per qualsiasi rettifica o smentita del caso.