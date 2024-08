Novità su Belen Rodriguez. Da giorni si rumoreggia che la conduttrice sarebbe nuovamente single. Ma ora spunta un retroscena inedito, secondo cui la showgirl non avrebbe “mai elaborato la separazione con Stefano De Martino”.

Belen Rodriguez torna single: il retroscena

Il settimanale Oggi, dopo giorni di rumor e indiscrezioni, dà per certa la notizia che Belen Rodriguez è tornata nuovamente single. Sarebbe già finita con Angelo Edoardo Galvano, proprio quando sembrava che tra i due andasse tutto a meraviglia. Ennesima delusione per la conduttrice argentina che, nonostante tutto, ha sempre dichiarato in varie interviste di non aver mai perso la fiducia nell’amore.

LEGGI ANCHE: Nuovo flirt per Perla dopo Mirko? La Vatiero frequenterebbe un “giovane calciatore”

A quanto pare anche con Angelo qualcosa si è rotto, anche se lei aveva fatto sapere che era “l’uomo che aspettava da tempo” appena qualche settimana fa. Come si legge infatti Belen avrebbe fatto sapere che si sarebbe innamorato di lei e non del suo personaggio.

Ora Belen Rodriguez pare stia trascorrendo le vacanze da single ad Albarella, luogo del cuore in provincia di Rovigo. Insieme a lei i suoi genitori. Se in passato ha avuto modo di stare lì in compagnia di Elio Lorenzoni, si pensava che Angelo l’avrebbe raggiunta, ma secondo i ben informati non sarà così. C’è da dire che Belen non ha mai parlato pubblicamente del recente pettegolezzo e non ha mai confermato o smentito.

Su di lei, però, hanno parlato persone che sembrano conoscerla molto bene. Al settimanale Oggi avrebbero fatto sapere che la verità sarebbe una sola. Ovvero che Belen Rodriguez è tornata single e “non ha mai elaborato davvero il lutto della separazione da Stefano De Martino e anestetizza l’insoddisfazione in una confusa girandola di relazioni”.

LEGGI ANCHE: Beautiful, le location della nota soap opera esistono davvero? La risposta vi sorprenderà

Precisiamo che ora come ora si tratta di chiacchiericci. Negli ultimi tempi Belen Rodriguez è stata spesso attenta a non raccontare troppo di sé e del suo privato, anche se di tanto in tanto spuntano dei pettegolezzi. Dunque al momento sono tutte informazioni da prendere con le pinze. Attenderemo di capire se la conduttrice deciderà o meno di fare chiarezza.