A quanto pare tra i no per la partecipazione al Grande Fratello ci sarebbe anche quello di un vip “reale”. Ecco di chi si tratta

La lista dei papabili concorrenti che avrebbero detto “no” sembra allungarsi con la presenza di un vip “reale”, il quale pare abbia rinunciato a un cachet di ben 200 mila Euro!

Grande Fratello, no da un vip “reale”

Per Giulia Mannucci, ex allieva de Il Collegio, pare sia saltata la partecipazione al Grande Fratello. Ma pare non sia la sola, dato che ci sarebbero diversi “no” da parte di tanti volti noti, dal campione olimpico, Thomas Ceccon ad Albano o Francesco Oppini così come Ron Moss. Ora ad aggiungersi alla lista pare ci sia anche Emanuele Filiberto.

Il Principe di Savoia non sarà nella rosa dei concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini. Il settimanale Oggi ha dato la notizia, spiegando che a Emanuele Filiberto sarebbe stata proposta “un’ottima offerta economica e una permanenza limitata” bella Casa più spiata d’Italia.

Secondo i rumor, non ne abbiamo certezza effettiva ovviamente, sembrerebbe che il Principe Emanuele Filiberto avrebbe proposto a Mediaset di poter prendere parte al programma nel ruolo di opinionista, ma sarebbe stata respinta tale proposta.

A ribadire il pettegolezzo lanciato da Oggi anche Deianira Marzano sul suo profilo Instagram. Questo quanto si legge: “Il Principe Emanuele Filiberto di Savoia è l’ennesimo vip che dice NO al Grande Fratello. Tra l’altro gli hanno offerto 200 mila Euro… e niente, ha rifiutato!”, ha scritto sul suo account l’opinionista.

Storia Instagram di Deianira Marzano su Emanuele Filiberto al Grande Fratello

Al momento dunque pare esserci ancora parecchia confusione sui papabili concorrenti (si è parlato anche di Jessica Morlacchi in queste ore). Unica cosa certa, al momento, è che accanto ad Alfonso Signorini ci sarà Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista. Per il resto solo tanti rumor e pettegolezzi tutti da verificare e capire se saranno o meno confermati.

Settembre si avvicina e scopriremo finalmente chi saranno i gieffini che varcheranno la Porta Rossa del reality show più longevo della TV. Il Grande Fratello scalda i motori e chissà quante altre sorprese ci riserverà.