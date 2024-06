Il presunto flirt di Fedez in realtà avrebbe un “fidanzato in Francia”: il nuovo rumor

Gossip

Nicolò Figini | 21 Giugno 2024

Fedez

Che cosa sta succedendo tra Fedez e la modella francese Garance Authié? I fan si chiedono se sono davvero fidanzati oppure no e una recente indiscrezione potrebbe aver svelato il mistero.

L’indiscrezione su Fedez e Garance

Da quando Fedez si è lasciato con Chiara Ferragni è stato avvistato con diverse ragazze in giro per il mondo. Il rapper è stato beccato con la modella Garance Authié in più occasioni e anche il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi ha rivelato di averla conosciuta mentre erano insieme. A Pomeriggio cinque ha affermato:

“Ieri avevo sete e sono sceso al bar sotto casa e chi trovo? Federico con Garance Authié e alla faccia del bicarbonato di sodio, come direbbe Totò. Una bellezza pazzesca, 20 anni, anche educata. Si è alzata, presentata e riseduta. Lui mi è sembrato molto contento”.

Nonostante si vociferi che tra loro ci sia un flirt in corso, in realtà sul web hanno cominciato a diffondersi delle voci di corridoio sospettose. Deianira Marzano ha riportato sul proprio profilo Instagram delle segnalazioni arrivate da alcuni suoi follower, i quali affermano che Garance avrebbe un fidanzato in Francia: “È una storia fake, sta con Fedez solo per hype“.

L’indiscrezione su Fedez e Garance Authié

Come al solito naturalmente dobbiamo prendere tutto ciò con le pinze perché non sappiamo che cosa ci sia di vero. Federico e la stessa Garance non si sono mai sbilanciati in merito e per tale ragione nessuno può sapere che cosa stia accadendo. La Authié sembrava essere stata avvistata sul set del videoclip di ‘Sexy Shop’ e poi, con il rapper, anche nello stesso ristorante in cui era solito portare Chiara Ferragni.

Nel frattempo proprio quest’ultima sembrerebbe aver mandato un’altra frecciatina all’ex compagno, pubblicando una canzone che secondo molti sarebbe un chiaro riferimento alla fine del loro amore.