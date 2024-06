Chiara Ferragni torna a mandare frecciatine social! Quel testo che sembra un chiaro riferimento a Fedez

Gossip

Nicolò Figini | 21 Giugno 2024

Chiara Ferragni

In queste ore Chiara Ferragni ha pubblicato tra le sue Stories i versi di una canzone che secondo molti follower sarebbe un chiaro riferimento alla fine della sua relazione con Fedez.

La Story di Chiara Ferragni

Un paio di giorni fa Chiara Ferragni ha passato una bella giornata insieme al piccolo Leone in occasione dell’ultimo giorno di scuola. Purtroppo però la mente ci riporta a pensare alle situazioni spiacevoli della vita, come per esempio una storia d’amore interrotta. Non è facile affrontare un dolore del genere, soprattutto quando alle spalle si hanno molti ricordi insieme, un matrimonio e dei figli.

Questo è proprio il caso dell’influencer che, qualche tempo fa, ha annunciato la separazione da Fedez. Oggi i due vivono vite diverse pare stiano frequentando anche altre persone anche se non c’è nulla di confermato. Come dicevamo poc’anzi, tuttavia, ogni tanto capita di pensare al passato in modo dolceamaro e all’imprenditrice digitale è accaduto proprio questo.

Nelle ultime ore infatti Chiara Ferragni ha pubblicato tra le sue Stories l’estratto di una canzone di Coez dal titolo ‘È sempre bello“. La frase in questione è “capisci i sentimenti quando te li fanno a pezzi. È bello rimettere insieme i pezzi. Vedere che alla fine stanno in piedi anche da soli“. Un verso che vuole dire molto e i fan di Chiara hanno dato una loro interpretazione personale.

Da quanto si evince da queste parole pare che la Ferragni stia, piano piano, raccogliendo i pezzi di se stessa che si erano frantumati al suolo dopo la rottura. Con il passare del tempo sta arrivando l’accettazione della fine dell’amore e sta capendo che può farcela anche da sola.

Sicuramente è un bel messaggio per tutte le persone che la seguono e che magari stanno passando una situazione analoga in questo stesso periodo.