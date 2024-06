Costantino Vitagliano festeggia i suoi primi 50 anni: “Una vita vissuta al massimo” (FOTO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 21 Giugno 2024

Il 10 giugno 2024 Costantino Vitagliano ha compiuto 50 anni e ha festeggiato con una grande festa insieme a i suoi affetti più cari.

Il compleanno di Costantino Vitagliano

Costantino Vitagliano è conosciuto da tutta l’Italia per essere stato uno dei primi tronisti a sedersi sul Trono di Uomini e Donne nei primi anni 2000. In quel periodo è esplosa la sua popolarità, tanto che lui stesso ne ha parlato con nostalgia rivelando anche alcuni retroscena:

“Basti dire che per sfizio mi sono comprato di botto una Bentley da 250 mila euro, che avevo sei-sette case. Non riuscirei a quantificare. A un certo punto le richieste erano troppe, l’agenzia per limitare le serate ha alzato il cachet al massimo andando oltre i diecimila euro per un’ora. E invece di diminuire le domande aumentavano. Ho guadagnato io e fatto guadagnare gli altri”.

Oggi è ancora molto amato dal pubblico e spesso compare sul proprio profilo Instagram che conta centinaia di migliaia di follower. In queste ore ha anche pubblicato delle foto e delle Stories che riguardano i festeggiamenti dei suoi 50 anni. L’ex tronista ha compiuto gli anni il 10 giugno 2024 ma nella serata di ieri ha organizzato un party con tutti i suoi affetti più cari. Uno di loro ha anche scritto una dedica:

“50 anni, inizia il giro di Boa di una vita vissuta al massimo , di una vita goduta e sognata. Che tu possa festeggiare sempre la vita con le persone che vuoi bene. buon compleanno amico mio”.

I festeggiamenti per il compleanno di Costantino Vitagliano

Tanti i messaggi di auguri che gli sono stati lasciati sotto al post, mentre qui sopra possiamo osservarlo seduto a tavola nel corso della cena. Siamo sicuri che il futuro gli riserverà ancora tante belle sorprese e noi non vediamo l’ora di scoprire di cosa si tratterà. Tanti auguri di buon compleanno anche dall’intera redazione di Novella 2000.