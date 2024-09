È stata proclamata Miss Italia 2024 e si chiama Ofelia Passaponti. Fa l’hostess e modella e ha un fidanzato che fa il giocatore di basket. Ma cosa sappiamo di lei? Ecco tutte le curiosità sul suo conto: età, altezza, peso, vita privata, genitori e Instagram della Miss Italia.

Chi è Ofelia Passaponti

Nome e Cognome: Ofelia Passaponti

Data di nascita: 20 giugno 2000

Luogo di nascita: Siena

Età: 24 anni

Altezza: 1 metro e 75 centimetri

Peso: Non sappiamo il peso di Ofelia

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: hostess e modella

Fidanzato: Ofelia è fidanzata con Federico Casoni

Figli: Ofelia non ha figli

Tatuaggi: Ofelia ha dei tatuaggi

Profilo Instagram: @ofeliapassaponti

Ofelia Passaponti età, altezza e peso

Qual è l’età della Miss Italia e come si chiama? Il suo nome è Ofelia Passaponti è la sua età è di 24 anni perché nata a Siena il 20 giugno 2000. È del segno zodiacale dei Gemelli.

Quali sono le misure di Ofelia Passaponti come altezza e peso? L’altezza della Miss Italia corrisponde a 1 metro e 75 centimetri circa. Non sappiamo il peso.

Per quanto riguarda il percorso di studi sappiamo che Ofelia è laureata in Scienze della Comunicazione. Attualmente sta per conseguire la laurea magistrale in Strategie e Tecniche della Comunicazione.

Vita privata: genitori e fidanzato della Miss Italia 2024

Chi sono i genitori e il fidanzato della Miss Italia 2024, Ofelia Passaponti? Della vita privata della giovane modella sappiamo che suo padre si chiama Alessandro ed è un ex giocatore di pallavolo, mentre sua madre si chiama Paola ed è una docente universitaria. Sempre a proposito dei suoi genitori e della sua famiglia, sappiamo che la hostess ha anche una sorella di nome Sofia. Con lei ha un rapporto meraviglioso.

Il cuore di Ofelia Passaponti di Miss Italia 2024 è impegnato? Sappiamo se è fidanzata o single? E se sì chi è? In base a quanto è emerso la ragazza senese ha un fidanzato di nome Federico Casoni, cestista professionista in Serie B a Ravenna.

Arrivando da Siena, Ofelia è molto legata all’iconico Palio e alla sua contrada, (l’Istrice). Tra gli sport pratica la pallavolo.

Dove seguire Ofelia Passaponti Miss Italia 2024: Instagram e social

Su Facebook, così come su Instagram, per chi volesse, c’è la possibilità di poter seguire Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024.

Nel suo account la giovane modella oltre a raccontare la sua vita di tutti i giorni e il percorso a Miss Italia, ama mostrare anche le sue passioni, così come l’amore per il suo fidanzato e per la sua famiglia.

Dalle immagini vediamo anche che ama viaggiare e ha dei cani che ama tantissimo, tra questi Bella e Kobe.

Carriera

Come detto la Miss Italia 2024 Ofelia Passaponti è laureata in Scienze della Comunicazione e sta per conseguire la laurea magistrale in Strategie e Tecniche della Comunicazione.

Ma cosa sappiamo della carriera di Ofelia? La Miss Italia ha un lavoro da hostess così come da modella. Coltiva la passione per lo sport e per la moda.

Ofelia Passaponti vince Miss Italia 2024

Si è presentata a Miss Italia 2024 ed è riuscita ad arrivare fino in fondo. È Ofelia Passaponti a essere incoronata vincitrice di questa edizione della manifestazione.

“Da domani cambia un po’ la vita vediamo cosa porterà e speriamo in cose sempre più belle. Alle mie compagne auguro di riprovare perché meriterebbero di vincere tutte, auguro loro di realizzare tutti i propri sogni“, ha raccontato poco dopo la proclamazione.

Alla sua famiglia ha dedicato questo importante traguardo.