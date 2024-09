Questa sera nel corso della nuova diretta del Grande Fratello scopriremo l’esito del primo televoto, che tuttavia non sarà eliminatorio. Ma chi sarà dunque il concorrente preferito dal pubblico? Andiamo a scoprire cosa ci dicono i sondaggi.

I sondaggi del Grande Fratello

Su Canale 5 è finalmente tornato il Grande Fratello. La scorsa settimana è infatti partita la nuovissima edizione del reality show più spiato d’Italia e in questi giorni il pubblico sta seguendo attentamente cosa sta accadendo all’interno della casa. I fan del programma stanno dunque iniziando a conoscere meglio i protagonisti che quest’anno hanno deciso di mettersi in gioco e di certo nelle settimane a venire ne vedremo di belle. Stasera nel mentre, nel corso della nuova diretta con Alfonso Signorini, scopriremo l’esito del primo televoto, che tuttavia non sarà eliminatorio. Il concorrente più votato dal pubblico infatti sarà immune dalle prossime nomination. A scontrarsi in sfida ci sono ben 8 inquilini: Ilaria, Jessica, il terzetto delle Non è la Rai, Lorenzo, Luca, Giglio, Tommaso e Yulia.

Ma chi è il preferito del pubblico questa settimana? Andiamo a scoprirlo. Noi di Novella abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di votare il vostro concorrente del cuore. Scopriamo dunque i risultati. La meno votata è risultata essere Ilaria, che ottiene il 2% delle preferenze. A seguire troviamo Yulia con il 3% dei voti, Giglio con il 6%, le Non è la Rai con il 9%. E ancora Tommaso con il 12% dei voti, Luca con il 14%, Lorenzo con il 16% e Jessica, risultata la più amata e la più votata con ben il 38% dei voti.

Precisiamo però che non è detto che le cose vadano in questo modo e che sia proprio Jessica la preferita del Grande Fratello. Attualmente infatti si tratta solo di sondaggi provvisori e solo questa sera, nel corso della diretta, scopriremo cosa accadrà in realtà.

Non resta dunque che attendere la puntata. Appuntamento come sempre su Canale 5, alle 21.30.