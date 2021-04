3 La storia di Olesya: tutto finto?

La storia di Olesya Rostova sta catalizzando da qualche settimana l’attenzione del pubblico italiano. La ragazza è finita alla ribalta a causa della sua partecipazione al programma russo Lasciali parlare, uno show in cui persone cercano la propria famiglia d’origine o tentano di ricongiungersi con i propri cari. Olesya ha raccontato di essere stata rapita quando era una bambina da un gruppo di nomadi e di aver trascorso l’infanzia in un orfanotrofio, prima di venire affidata ad una famiglia adottiva. Una storia che ha avuto un’eco mediatica senza precedenti in Italia. Una telespettatrice russa ha infatti segnalato al programma Chi l’ha visto? la storia notando una serie di incredibili coincidenze con il caso di Denise Pipitone, la bimba di Mazara del Vallo quando aveva appena 4 anni.

Molti punti in comune ed una somiglianza fisica tra la Rostova e Piera Maggio, la mamma di Denise, avevano lasciato sperare in un lieto fine dopo svariati anni dalla scomparsa. Purtroppo l’epilogo sperato non ha avuto luogo: Denise ed Olesya non sono la stessa persona, come annunciato in diretta tv da Lasciali parlare qualche giorno fa. Le modalità con cui è avvenuto l’annuncio hanno provocato la reazione piccata dell’avvocato Giacomo Frazzitta, che ha giustamente condannato quanto accaduto. Intanto intorno alla figura di Olesya Rostova sorgono dubbi ed accuse.

Nel corso dei Domenica Live Barbara d’Urso ha ospitato in diretta Roman, conduttore di un reality show a cui ha partecipato la ragazza qualche mese fa. 15 ragazze, che sognavano di raggiungere la fama, erano seguite sul web h24 e cercavano di mettersi in mostra il più possibile per raggiungere il proprio scopo. In questo reality Olesya raccontava di voler diventare famosa o come cantante o come influencer. “Lei continuava a parlare dei suoi genitori, continuava a raccontare che lei ha in realtà una mamma, una sorella ed un fratello – dichiara l’uomo – quando nella trasmissione (Lasciali parlare, ndr) dice ‘non ricordo se sapevo l’italiano quando ero bambina’, ho capito che era una bugia. Era pronta a tutto per avere questa popolarità. Nel mio show diceva ‘Io vorrei finire in Lasciali parlare’“.

“Io sono sicuro che lei stia recitando un copione. Questa è la mia opinione personale“, ha raccontato il presentatore di fronte ad una Barbara d’Urso visibilmente stupita. Il conduttore ha poi raccontato ciò che la Rostova aveva detto pochi mesi prima agli autori del suo format.

