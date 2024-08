Al Bano ha cantato un suo famosissimo brano durante la gara di judo alle Olimpiadi 2024, essendo lui stesso ambasciatore della federazione internazionale di tale disciplina. La reazione del telecronista italiano ha fatto il giro del web.

La reazione del telecronista alle Olimpiadi 2024

Al Bano ha fatto molto parlare di sé in queste ore perché si è scattato una foto del tutto inaspettata insieme a Snoop Dog. Il cantante e il rapper si trovavano a Parigi in occasione dei giochi olimpici e per tale ragione è avvenuto l’incontro. L’artista pugliese era presente in qualità di ambasciatore della federazione internazionale di judo e per tale ragione ha cantato un suo brano molto famoso poco prima delle gare.

Qui sotto possiamo vedere il video che ha fatto il giro del web, ovvero il momento in cui il telecronista italiano si è accorto della sua presenza a Parigi all’improvviso. Il tutto ha inizio quando parte il brano “Felicità” di sottofondo. Sentiamo il commentatore parlare con molta tranquillità ciò che sta accadendo: “Sentiamo la canzone di Al Bano, questa italiana“.

STO MORENDO la reazione del telecronista quando si rende conto che c'è davvero Albano sul tatami aiuto pic.twitter.com/5OO86CnjBn — ꜱᴜꜱ ✿ (@stillclosedinme) August 1, 2024

Il discorso poi prosegue parlando del risultato delle gare e di come il merito vada alla squadra composta da molti campioni. A questo punto l’inquadratura si allarga e viene mostrato il megaschermo sul quale appare proprio Al Bano. Il cronista è incredulo: “Ma è lui, non ci credo! Al Bano è presente, ma è un sosia o è lui?“.

Il web ha reagito con grande ironia alle parole del commentatore sportivo della gara di judo alle Olimpiadi 2024. Questo non sarà né il primo né l’ultimo evento che strapperà un sorriso a tutti i telespettatori sintonizzati sulla manifestazione sportiva. Possiamo infatti citare il massaggio che uno sportivo ha ricevuto in diretta e che ha fatto sussultare per un attimo i fan a causa di un gioco di prospettiva.