Il video dell’atleta americano ai box ha fatto il giro del web. L’intervento della fisioterapista ha generato ironia da parte dei fan delle Olimpiadi. Ma vi assicuriamo che… non è come sembra!

Olimpiadi, il video del massaggio all’atleta diventa virale

Dalla foto tra i terzetto azzurro Ceccon, Paltrinieri e Martinenghi, al bacio di Alice Bellandi con la sua fidanzata dopo l’oro. Sono tanti i momenti di queste Olimpiadi di Parigi 2024 che hanno attirato l’attenzione del pubblico. Ma c’è un altro momento diventato virale sui social e riguarda un’atleta statunitense durante il match di basket.

Nel dettaglio facciamo riferimento a Jimmy Fredette, che ha dovuto fare i conti con un dolore muscolare. E per uno sportivo, quando accade durante la gara e non, è necessario l’intervento medico. Spesso peraltro può succedere che la zona interessata sia l’inguine. Ed è ciò che è accaduto a lui, che però si è trovato a fare i conti con qualcosa di surreale. Ma andiamo per gradi.

L’ex cestista NBA ha preso parte alla spedizione americana alle Olimpiadi di Parigi 2024 e l’ha fatto nel torneo di Basket 3×3. La squadra fino a questo momento ha vissuto momenti di luce e ombre, un percorso altalenante. Jimmy Fredette in uno degli incontri si è fatto male, cos’ il medico è intervenuto ai box per essergli d’aiuto. Il momento è stato ripreso in un video e diffuso sui social scatenando l’ironia da parte del web.

Turned on the Olympics & Jimmer Fredette was getting some medical attention. 😳 pic.twitter.com/IPQgvF12BH — Joe Kinsey (@JoeKinseyexp) July 31, 2024

Nella clip delle Olimpiadi diventata vitale, si vede la fisioterapista fare il suo lavoro e intervenire nella parte dell’inguine dove per l’appunto Fredette ha avvertito del dolore. Si tratta di una zona più intima rispetto ad altre parti del corpo. Per quanto il medico abbia svolto la classica pratica di massaggio in modo molto professionale, ciò non è bastato a scatenare le battutine degli utenti.

Insomma la fisioterapista stava semplicemente facendo il suo, dunque ha testato la parte per capire se si trattasse di uno stiramento, di un crampo o magari di uno strappo, di modo da risolvere poi nel modo più corretto e appropriato possibile. Per questo per sciogliere il nodo ha praticato un massaggio dal movimento ondulatorio per poter sciogliere il nodo. Dall’espressione di Jimmy Fredette si nota che abbia avvertito parecchio fastidio.

Quanto visto ha generato delle battutine da parte degli utenti che seguono le Olimpiadi, dalle più simpatiche a quelle più maliziose. Insomma per quanto si tratti di un trattamento medico particolare è molto comune negli spogliatoi sportivi quando un atleta accusa dolore!