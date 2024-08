Al Bano in questi giorni è stato presente alle Olimpiadi di Parigi come ambasciatore dell’International Judo Federation e in tale occasione ha avuto il piacere di far la conoscenza di Snoop Dog. Ecco la foto.

Al Bano e Snoop Dog alle Olimpiadi di Parigi

In queste settimane i riflettori di tutto il mondo sono puntati sulle Olimpiadi di Parigi 2024. Fino all’11 agosto infatti andranno avanti tutte le gare previste e solo alla fine potremo capire quante medaglie totali avrà guadagnato l’Italia. Il nostro Paese si sta facendo valere e molto spesso capita che gli atleti riescano a ottenere medaglie d’oro, d’argento e di bronzo.

Tuttavia in queste ore si è parlato molto della presenza di Al Bano alle gare di judo, in quanto lui stesso è ambasciatore della federazione internazionale di tale disciplina. Proprio ieri sera, inoltre, ha avuto l’occasione di fare un incontro che nessuno si sarebbe mai aspettato, infatti qui sotto possiamo vedere una sua foto in compagnia di Snoop Dog. Il cantante italiano ha così commentato:

“2 opposti musicali, Snoop Dog ed io, ci siamo conosciuti durante le gare di Judo a Parigi per i giochi olimpici e mi ha detto di essere nato a Corleone… Ovviamente io non ci credo e so perché ma anche lui lo sa! Comunque, simpaticissimo”.

Al Bano insieme a Snoop Dog alle Olimpiadi di Parigi

Ovviamente lo scatto ha fatto il giro del web i fan sono andati in visibilio. C’è per esempio ci ha commentato facendo riferimento agli universi paralleli: “In nessuno dei multiversi possibili era prevedibile una cosa de genere“. Altri ancora invece con grande ironia chiedono una collaborazione tra i due artisti e qualcuno li loda entrambi perché sembrano persone molto amichevoli.

La strada verso la fine delle Olimpiadi è ancora lunga, chissà quali altre sorprese ci attenderanno in futuro.