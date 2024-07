Oggi si è tenuta la gara di triathlon nella Senna, nonostante le condizioni non propriamente ottimali. Un atleta delle Olimpiadi, parliamo del canadese Tyler Mislawchuk, ha vomitato in diretta dopo la nuotata. Il video è diventato virale e lui ha spiegato poi cosa è accaduto.

Olimpiadi 2024, atleta vomita dopo la gara

Alle Olimpiadi di Parigi 2024 solo la polemica su Rossella Fiamingo (in cui è intervenuta anche Diletta Leotta), in questi giorni c’è stato tanto da discutere anche a causa del rinvio di alcune gare, che erano in programma martedì. Tutto dovuto a causa dell’inquinamento delle acque della Senna, che hanno registrato dei valori fuori dalla norma. Stamattina però si è detto che si sarebbe potuto gareggiare nel triathlon sia maschile che femminile.

Quando alle Olimpiadi 2024 si è tenuta la gara maschile, che ha visto la vittoria del britannico Alex Yee. Si è trattato, come di consueto, di una gara piuttosto faticosa. E a testimoniarlo è stato Tyler Mislawchuk. Il canadese, subito dopo il traguardo si è piegato per ben due volte e ha vomitato in maniera copiosa, come mostrato da queste immagini…

RAGA IL TIPO CHE VOMITA DOPO AVER NUOTATO NELLA SENNA

CHE MALATTIE HA CONTRATTO#GIOCHIOLIMPICI #OlympicGames #Triathlon

pic.twitter.com/XT8jlyqbuR — spritz🇻🇪 VENEZUELA LIBRE (@steakypeaky) July 31, 2024

Queste immagini parlano da sé. Arrivato nono dopo un tempo di 1:44:25, Tyler Mislawchuk ha vomitato in maniera piuttosto abbondante. L’atleta canadese in gara alle Olimpiadi 2024 ha avuto diversi problemi, come per sua stessa ammissione.

Lui stesso ha raccontato quanto segue: “Ci ho provato, non ho rimpianti: ho vomitato 10 volte. Non sono venuto qui per arrivare tra i primi 10, ma ho dato tutto quello che avevo”, ha detto Mislawchuk alle Olimpiadi 2024. Senza volersi soffermare sulle acque della Senna, la gara maschile di triathlon si è tenuta in condizioni dove caldo e umidità erano piuttosto elevate.

Solo in nottata si è deciso però che la gara si sarebbe disputata perché gli ultimi campioni prelevati avevano mostrato un livelli di batteri “molto più bassi” rispetto alla soglia minima richiesta. In ogni caso se Mislawchuk ha vomitato, anche gli altri atleti delle Olimpiadi 2024 finita la gara si sono sdraiati per terra dopo la gara, stremati dal percorso completato.