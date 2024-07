Dopo la vittoria dell’Olimpiade nel spada a squadre, Repubblica ha titolato “Rossella Fiamingo l’amica di Diletta Leotta”. La conduttrice a modo sui è intervenuta e risposto dopo le polemiche che ne sono scaturite.

Diletta Leotta interviene dopo le polemiche

Repubblica dopo la vittoria delle spadiste italiane nella scherma a squadre ieri alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha titolato come segue: “Italia oro nella spada squadre, Francia battuta in casa. Le 4 regine: l’amica di Diletta Leotta, la francese, la psicologa e la mamma”.

L’amica di Diletta Leotta non è altro che Rossella Fiamingo (che nel mentre ha gioito anche per il bronzo del suo fidanzato Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero). La precisazione sul fatto che la schermitrice sia amica della conduttrice de La Talpa, ha generato delle polemiche sul web tra gli utenti. L’atleta non ha replicato, ma al posto ci ha pensato proprio la presentatrice con una storia su Instagram.

Un intervento che sembra essere una risposa e frecciatina dopo tanto parlare. Diletta Leotta sul suo account ha condiviso una foto del matrimonio, dove compare proprio accanto alla campionessa olimpica Rossella Fiamingo. Uno scatto in bianco e nero, dove le due si mostrano sorridenti e strette in un abbraccio. A fare da corredo all’immagine è questa scritta: “Orgogliosa e onorata di essere amica tua, campionessa”.

La storia Instagram di Diletta Leotta su Rossella Fiamingo

Insomma una risposta indiretta da parte di Diletta Leotta, in difesa della sua amica Rossella Fiamingo. In ogni caso è da precisare che dicitura poi nel titolo è cambiata con “la musicista”.

Margherita Granbassi è intervenuta in difesa di Rossella Fiamingo

Non solo Diletta Leotta. Poco dopo la vittoria di Rossella Fiamingo e compagne, anche Margherita Granbassi ha parlato della’accaduto a Notti Olimpiche. Nella trasmissione l’ex fiorettista ha voluto fare una precisazione dopo la lettura del titolo:

“Volevo solo fare un piccolo accenno a un titolo di un giornale che mi è capitato sott’occhio poco dopo la vittoria. Un famoso giornale nell’edizione online le descrive come l’amica di Diletta Leotta, la psicologa, la francese, la veterana. E no… loro si chiamano Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi” ha concluso.

Quel che è certo è che Rossella Fiamingo e le sue compagne di squadre hanno fatto una grandissima impresa!