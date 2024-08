Usciti separati da Temptation Island, Luca e Gaia non sono più una coppia, nonostante lui volesse continuare la storia. Adesso lui ha inciso una canzone con strofe dedicata alla sua ex e alla storia che hanno avuto. Ecco come ha reagito l’ex fidanzata.

La canzone di Luca a Gaia dopo la fine della storia a Temptation Island

Andati a Temptation Island per problemi di tradimento, Luca e Gaia hanno terminato il loro percorso da separati. Lui avrebbe voluto continuare la storia, mentre lei ha capito che non era più quello che voleva. Tra l’altro adesso pare che lei stia frequentando l’ex tentatore (conosciuto nel programma) Jakub.

Niente da segnalare tra questa ex coppia fino a oggi quando Luca ha pubblicato una canzone totalmente dedicata a Gaia e che parla della loro storia. Lui nella vita fa anche il cantante, il rapper per la precisione. E così ha scelto di far uscire un nuovo brano che in realtà è la cover con barre di una nota canzone. Il brano in questione è “Love the way you lie” di Eminem e Rihanna, nonché sigla ufficiale proprio di Temptation Island.

LEGGI ANCHE: Oriana Marzoli vittima di un’accusa da parte del web

Luca ha quindi aggiunto della barre al pezzo che sono un chiaro riferimento alla storia d’amore e proprio alla sua ex fidanzata Gaia. Tra l’altro a un certo punto c’è anche un chiedere scusa: “Volevo dirti scusa se sono stato duro, ma ho uno scudo che alle volte mi rende immaturo. E tu ci sei riuscita, mi sei entrata dentro. Il valore l’ho capito ogni volta che t’ho perso”.

Confermato che le strofe siano dedicate all’ex fidanzata, poiché lui stesso l’ha spiegato nella descrizione al video pubblicato su Instagram. “Le strofe che ho scritto su questa hit mondiale raccontano la mia storia, una lotta continua tra mente e cuore, amore e odio. Descrive nel modo più crudo e reale le sensazioni più profonde che ho vissuto in particolare negli ultimi 3 anni e spero possano coinvolgervi e rendervi protagonisti”, ha scritto.

Non è mancata la reazione della diretta interessata, Gaia. Nonostante i due non si seguano più sui social, lei comunque è venuta a sapere della canzone e ha messo un like al post dell’ex fidanzato.