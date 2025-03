Continuano i gossip intorno a Gaia e Olly, dopo il Festival di Sanremo 2025. Secondo alcuni tra i due cantanti ci sarebbe del tenero e sarebbe nata quindi una nuova coppia. Ma sarà davvero così? I due pare ieri hanno anche cenato insieme, circondati da amici. Ecco cosa è emerso…

Olly e Gaia a cena insieme

Si torna a parlare di Festival di Sanremo, ma stavolta del vincitore di questa edizione, ovvero Olly, e di una delle cantanti in gara, Gaia. Da giorni ormai si vocifera che tra i due ci sia del tenero e anche diversi giornali, riviste e siti di gossip se ne stanno occupando. Ma cosa c’è di vero? Al momento è difficile a dirsi, dato che entrambi sono molto riservati sotto questo punto di vista.

Nonostante ciò lo scambio di like e commenti sui social è senza dubbio uno degli indizi che è subito balzato all’occhio durante la settimana sanremese. Ma non solo. Questo perché a quanto pare ieri sera i due avrebbero trascorso la serata insieme in quel di Milano. Circondati da tanti amici, si nota anche la presenza di Giulia Stabile, Gaia e Olly hanno cenato insieme a quanto pare.

Dal video in questione si nota Gaia accanto alla ballerina di Amici, guardare Olly che canta a squarciagola, accompagnato dalla chitarra di alcuni suoi fedeli compagni, il brano del Festival. Tutti sembrano essere molto in sintonia e divertirsi parecchio.

📲| Olly ieri a cena a Milano! pic.twitter.com/ArBghlnFlu — Olly Update Italia (@OllyUpdateIT) March 2, 2025

Peraltro è comparsa anche qualche altra foto di Gaia e Olly in compagnia di alcune persone lì presenti che hanno voluto scattare un selfie con loro.

Come detto però ci sono sempre altri indizi che circolano in rete. Pare che dopo la prima puntata del Dopo Festival con l’esibizione di Gaia, Olly le ha dato un bacio sulla guancia complimentandosi con lei. Poi lo scambio di dediche a RDS Next. Lui le ha scritto. “Spacca tutto, sei magnetica sul palco”. Lei invece gli ha scritto “Sei luce, grazie per la tua musica”. Due bei pensieri davvero!

✉️ | Da “sei luce, spacca tutto” a “sei magnetica sul palco”.



— @Gaia_Gozzi e Olly si sono scambiati dei messaggi a vicenda per #Sanremo2025. pic.twitter.com/JZWqQPTQn5 — Gaia Gozzi Supporter (@gozzigsupporter) February 19, 2025

Che ci sia o meno del tenero non lo sappiamo (ma se lo fosse non potremmo che essere felici per loro perché sono davvero molto belli insieme), ma in ogni caso potrebbe essere nata semplicemente una bella amicizia. Tutti pensano all’amore, ma noi vi proponiamo un’altra opzione: e se da questo incontro di voci non sia nata l’idea per un prossimo duetto? Chissà! A noi di certo non dispiacerebbe una bella canzone tra Olly e Gaia e a voi?