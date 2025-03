Ospite a RDS Next Sarah Toscano ha commentato i gossip sul suo conto e svelato se c’è mai stato un flirt tra lei e Matteo Berrettini dopo lo scambio di commenti su Instagram. Poi la gaffe su Topo Gigio….

A Style Magazine Sarah Toscano aveva parlato di Matteo Berrettini e da lì è iniziato una sorta di botta e risposta sui social, tra like e commenti. Da qui è esploso il gossip che tra i due potesse essere nato un flirt. Ma sarà davvero così? La risposta ovviamente è no!

Tutto è nato nel dettaglio quando durante la settimana del Festival di Sanremo, Sarah Toscano rispondendo a una domanda su di lui (dato che è grande amante di tennis) ha ammesso: “Se entrasse cosa gli direi? Ti amo”. Una frase che non è passata inosservata agli occhi dello sportivo che ha subito commentato divertito: “Dice così perché non mi conosce”. A sua volta l’artista aveva risposto ancora con un “Si può sempre rimediare!“.

Come detto lo scambio di battute simpatiche ha portato i due a scambiarsi il segui su Instagram e una serie di like. Adesso ospite a RDS Next a Sarah Toscano è stato chiesto se c’è davvero qualcosa tra loro dopo i messaggi divertenti su Instagram. Ma la risposta è no:

“Io fidanzata? Ma magari! Con Berrettini? Ma magari! Nel corso delle varie interviste mi hanno sempre chiesto di lui perché anche io gioco a tennis e nel corso di un’intervista ho risposto che lo amavo. Ma non esageriamo, sarebbe bello per entrambi, ma la nostra conversazione è rimasta lì“, ha detto Sarah Toscano in radio.

Durante l’intervista c’è stato spazio anche per parlare di Eurovision Song Contest. Lei non ha negato che le piacerebbe parteciparvi un giorno. Ma poi ha commesso una gaffe: “Sono curiosissima di vedere Lucio Corsi all’Eurovision perché è un personaggio che non siamo abituati a vedere. Ma Topo Gigio è internazionale o italiano? Com’è all’estero, Grey Mouse? Oddio è Gigio! Non Grigio! Che gaffe!“, ha concluso simpaticamente Sarah Toscano.

Ad ogni modo se qualcuno aveva ipotizzato un flirt tra lei e Matteo Berrettini ne resterà deluso.