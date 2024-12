Se n’è parlato e ora arriva la conferma: Ora o mai più torna nel 2025 con una nuova edizione, la terza per l’esattezza! Ecco quando inizia, chi sono i partecipanti, il conduttore e coach del programma. Tutte le news sulla trasmissione.

Quando inizia Ora o mai più 2025

Davide Maggio ne aveva parlato a ottobre 2024 e adesso attraverso TVBlog giungono altre conferme sul ritorno in TV dell’amata trasmissione.

Il pubblico chiaramente si domanda quando inizia Ora o mai più nel 2025? Ebbene abbiamo una data, perché il sito citato ha ufficializzato l’inizio della trasmissione in data 11 gennaio 2025, in prime time.

Quindi dopo le festività natalizie ci saranno delle grosse novità in Rai! Ma non è tutto…

Conduttore

Ideato da Carlo Conti e Pasquale Romano, la trasmissione nelle sue due prime edizioni ha avuto come conduttore Amadeus. Per la terza stagione del programma però sappiamo che il presentatore non è disponibile, visto il passaggio su Discovery e sul canale NOVE.

Da qui dunque la domanda: chi c’è al posto di Amadeus? Ebbene la Rai sembra aver deciso, come ripreso da TVBlog. Il conduttore scelto è Marco Liorni. A lui sarà affidato il programma canoro.

I coach di Ora o mai più

Prima di scoprire chi sono i partecipanti di Ora o mai più, ricordiamo che ogni concorrente è seguito da dei coach. Ma chi sono nel dettaglio? Li conosciamo già?

Sempre il sito menzionato precedentemente ha lanciato tre nomi: il primo è quello di Patty Pravo, che è stata già coach della prima edizione e ha portato al terzo posto Massimo Di Cataldo.

Le altre due coach, invece, sono delle new entry nel format di Rai 1, ma non di certo nella musica dato che sono tra le artiste più amate e apprezzate. Parliamo di Rita Pavone e Gigliola Cinquetti.

(IN AGGIORNAMENTO)

Chi sono i partecipanti

Chi ha vinto il programma Ora o mai più? Sono state realizzate due edizioni della trasmissione. La prima vinta da Lisa nel 2018, mentre la seconda da Paolo Vallesi, l’anno successivo.

Se vi state chiedendo chi sono i partecipanti della terza edizione di Ora o mai più 2025, ora come ora non sappiamo darvi delle risposte poiché non sembrano esserci notizie a riguardo.

Non sappiamo se sarà come per le precedenti edizioni, ma dovrebbero essere circa 8/9 concorrenti.

(IN AGGIORNAMENTO)

Dove vedere Ora o mai più in TV e streaming

Altra domanda che si sta ponendo il pubblico è dove vedere in TV e in streaming la trasmissione Ora o mai più? Ovviamente su Rai 1, in prima serata. Ma c’è anche l’opzione RaiPlay.

La piattaforma, dopo accesso e/o registrazione permette di poter seguire la diretta del programma canoro o magari recuperarne i momenti salienti e intere puntate.

Queste dunque tutte le news sulla trasmissione, in attesa del suo ritorno sullo schermo.