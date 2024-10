Su Rai 1 potrebbe tornare Ora o mai più, storico programma di Rai 1, e sfidare C’è posta per te al sabato sera, come già accaduto in passato.

Ora o mai più torna su Rai 1?

Arriva da Davide Maggio la notizia del possibile ritorno in Rai di un programma che tanto era stato apprezzato anche sul web. Secondo quanto emerso pare che l’azienda stia vagliando il ritorno di Ora o mai più! Dopo cinque anni dalla seconda edizione, potrebbe trovare nuovamente spazio nel palinsesto televisivo.

LEGGI ANCHE: GialappaShow presenta la nuova imitazione di Stefano De Martino

La trasmissione, come noto, è dedicata ai cantanti che sono stati un po’ “dimenticati” e, secondo i rumor, potrebbe riavere un ruolo di primo piano sulla rete di Viale Mazzini.

Stando alle fonti pare che l’idea sia quella di inserire il programma nel sabato sera del 2025, contro C’è posta per te di Maria De Filippi. Non ci sarà infatti Tali e Quali per permettere a Carlo Conti di poter lavorare a pieno sul Festival di Sanremo. Secondo TV Blog sarebbe tramontata invece l’ipotesi di riavere Dalla strada al palco, proprio per lasciare spazio allo storico programma.

Nel caso in cui non dovesse andare in porto, sembrerebbe che al momento l’alternativa al talent sarebbe Chi può batterci di Marco Liorni. La Direzione Intrattenimento Prime Time sta pensando a delle nuove puntate, dunque come ipotesi non è da scartare.

C’è da dire che in passato Ora o mai più su Rai 1 ha comunque ottenuto dei buoni risultati sfidando C’è posta per te. Solo l’ultima puntata, in particolare, aveva ottenuto 3.424.000 spettatori con il 19.5%. Non male sicuramente e potrebbe magari far ben sperare per il futuro.

Ma se effettivamente la trasmissione dovesse tornare su Rai 1 chi ci sarà alla conduzione? Al momento è un rebus. Quel che è certo però è che non si potrà ovviamente contare su Amadeus, passato su Nove. Dunque resta tutto da decidere.

Vedremo quindi se effettivamente la Rai deciderà di introdurre nuovamente Ora o mai più nel suo palinsesto e accendere così la sfida degli ascolti con i competitor di Canale 5 e C’è posta per te!