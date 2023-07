NEWS

Andrea Sanna | 14 Luglio 2023

GF Vip 7

Le lacrime di Daniele Dal Moro

In queste ultime ore tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli è successo di tutto. Lei ha risposto alle accuse, negando poi di avere un nuovo flirt. Lui ha svelato alcuni aneddoti, lasciando poi Twitter.

Sui social ha cominciato a circolare una chat fake in cui Oriana, Micol, Giaele e Nicole parlano male di Daniele Dal Moro. L’attrice romana per smentire ha mandato gli screen alle sue amiche nella vera conversazione, registrando lo schermo per poi pubblicare tutto sui social.

Tra i messaggi veri che le ragazze si sono scambiate, però, i fan hanno notato alcuni media strani. Uno in particolare vede un video di TikTok in cui si parla di uomini narcististi patologici e nella stessa galleria anche delle foto di Daniele Dal Moro, prese da Instagram. Da qui il caos!

Grazie Murgia per questa storia, perchè grazie a questa abbiamo capito dalle foto in galleria che si notano benissimo, tutto il lavorone che state facendo contro Daniele!! Genie!! pic.twitter.com/NMIvfqV1DL — ✨Alessia Amanim ✨ (@alessiaamanim) July 13, 2023

Daniele Dal Moro si è sfogato dopo questa scoperta e a seguito di alcuni tweet ha registrato un audio. Dalla voce rotta in tanti hanno compreso che il veneto fosse in lacrime. In sintesi il ragazzo per quanto riconosca di avere un brutto carattere e magari essere anche narcisista, si reputa una persona vera e un uomo deciso in quel che fa:

“Perché non ho maschere e non doppie facce. Se dico di voler bene a una persona gli voglio bene davvero e se dico di amare una persona la amo. Tutte le cose che dico sono sempre state vere. Quindi io non ho niente da rimproverarmi. A questo punto vi assicuro che il tempo sarà galantuomo“, ha detto Daniele Dal Moro.

Hai detto bene Dani, il tempo sarà galantuomo, non temere. #oriele pic.twitter.com/KYmPtqH70U — Sara 💌 (@SaraElhachimi8) July 13, 2023

Ma non è finita perché Daniele (prima di cancellarsi da Twitter) ha scritto anche a Nicole Murgia. sebbene quest’ultima abbia cercato di spiegarsi, lui non ne ha voluto sapere…

La chat postata da Daniele su Twitter

Cosa succederà ora? Daniele Dal Moro tornerà a parlare e ci saranno dei risvolti?