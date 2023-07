NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Luglio 2023

Parla Federico Rossi

In questi giorni a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Federico Rossi. Di recente infatti il giovane artista è stato ospite al Tim Summer Hits, ma proprio nel corso della sua esibizione è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato. Il cantante è infatti sceso dal palco e ha raggiunto la prima fila, quando a un tratto si è fermato di fronte a una fan e a sorpresa l’ha baciata. L’accaduto naturalmente in breve ha fatto il giro del web e in molti si sono chiesti chi fosse la misteriosa ragazza. Qualcuno ha anche accusato Federico di aver organizzato il tutto e si è ipotizzato che la persona in questione fosse un’attrice messa lì di proposito. C’è anche però chi ha immaginato che la ragazza fosse la nuova fiamma di Rossi, che in queste ore intanto ha deciso di rompere il silenzio. Intervistato da FanPage, Federico è tornato su quanto accaduto, dando la sua versione dei fatti:

“Si è creato un bel polverone, ma non mi aspettavo che potesse scatenarlo una cosa così. In quel momento mi sono sentito di fare quella cosa e l’ho fatta, senza voler mancare di rispetto a nessuno, ovviamente, anche perché non sono una persona che fa cose estreme. Per me era show e ritornando al discorso del palco che mi è mancato, succede che quando sono lassù cerco di lasciarmi andare completamente”.

Ma non è finita qui. A Federico Rossi è stato infatti chiesto se conoscesse la ragazza che ha baciato e a quel punto il cantante ha affermato:

“I nostri occhi si erano già incrociati, dopo il concerto mi è venuta a salutare, era serena, credo che sia stato un bel momento. Mi ha dato una scossa emotiva che mi è piaciuta”.

Infine Federico Rossi ha rivelato se la conoscenza con la fan sta proseguendo, e in merito ha affermato: “Posso dirti che ci sono buone vibrazioni”. Che dunque stia per nascere una nuova coppia?