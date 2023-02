NEWS

Nicolò Figini | 1 Febbraio 2023

GF Vip 7

Nuovi sviluppi tra Daniele e Oriana Marzoli

In queste ultime ore Oriana Marzoli ha deciso di affrontare Daniele Dal Moro e cercare di chiarire la situazione con lui. C’è chi parla di una resa dei conti sulle rispettive prese di posizione. Il vippone non riesce a capire che valore lei dà a loro due. Da tempo ormai l’accusa di essere poco trasparente e le incoerenze sottolineano sempre di più quello che pensa. Il problema non è lei come persona, ma come concorrente. Secondo Dal Moro, infatti, lei sta giocando per andare avanti nel reality.

L’influencer, però, ha affermato: “Ti avevo spiegato che mi fermavo e nemmeno va bene. Mi avevi detto che da questo traevi le tue conclusioni“. Entrambi sono d’accordo sul fatto che ci sia poca compatibilità caratteriale. Per quanto stanno cercando di incontrarsi a metà strada non ci riescono: “Dovrei stare a dimostrare, ogni giorno, che ti puoi fidare o provare a farti cambiare idea?”. In poche parole nessuno dei due sa in realtà che cosa fare.

La conversazione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro prosegue con la prima che lo accusa di non darle abbastanza valore. Quello che la infastidisce davvero è il comportamento altalenante di Daniele. Prima si avvicina e poi mette in discussione tutto quanto e ha iniziato a trascorrere sempre meno tempo con lei. Lui replica: “I comportamenti che ho tenuto io qui dentro non sono paragonabili con i tuoi, soprattutto con Luca“. I vipponi si rinfacciano a vicenda vecchie questioni e continuano le solite incomprensioni.

Alla fine la questione si conclude con Daniele che afferma: “Se ti stufi a sentire le stesse cose, lo capisco“. Secondo Oriana tra loro il rapporto non può evolvere, segnando così la possibile fine della loro conoscenza. Il video potete trovarlo QUI su sito del GF Vip.