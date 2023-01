NEWS

Nicolò Figini | 25 Gennaio 2023

GF Vip 7

Le parole di Oriana Marzoli

Pochi giorni fa abbiamo riportato le parole di Biagio D’Anelli, il quale parlava di varie denunce che sarebbero a carico di Oriana Marzoli. Inoltre aveva anche menzionato una presunta espulsione dal Cile. O almeno era ciò che avrebbero voluto i telespettatori di un reality show nel Paese dopo gli attacchi della vippona alla concorrente Dominique Lattimore. Pare, infatti, che Oriana abbia usato dei termini molto gravi.

Tutto questo era stato commentato, secondo quanto riporta anche BlogTivvu, dalla Marzoli stessa durante il programma Live Al Otro Lado nel 2020. In quell’occasione ha affermato che la denuncia non le è mai arrivata. Certe parole, come per esempio “scimmia“, le ha usate anche con concorrenti di origine caucasica, aggiungendo che se fosse razzista non sarebbe nemmeno amica di Lisandra Silva. Nel corso del suo discorso ha anche spiegato che c’è stato un equivoco durante una grossa discussione e l’ha accusata di volersi solo mettere in mostra nel reality: “Doveva uscire parlando di me, che era l’unica persona di cui poteva parlare. Quindi, è stato molto facile farlo“.

A quanto si dice, inoltre, avrebbe ricevuto circa 78 denunce. In realtà, però, pare che sia stata citata in 16 esposti del Consiglio Nazionale della Televisioni nei confronti della rete cilena MEGA. L’unica, quindi, sarebbe quella di Dominique, anche se a Oriana sembra non essere arrivata alcuna notifica. Inoltre ci sarebbe anche una questione che coinvolgerebbe Ylenia Padilla. Quest’ultima ha attaccato davvero molto duramente la Marzoli, la quale davanti al tribunale di Plaza de Castilla a Madrid avrebbe affermato:

“Non voglio raggiungere alcun accordo con lei. Voglio che giustizia sia fatta, è così semplice. Se una persona dice che ti picchierà e che non gli importa cosa deve pagare. quanto pagherà me lo direte voi. Perché io non lo so, lei non lo sa e nessuno lo sa“.

Seguiteci per altre news. Noi di Novella 2000 siamo sempre a disposizione per qualsiasi rettifica o per raccogliere qualsiasi smentita da parte dei diretti interessati.