Vincenzo Chianese | 22 Aprile 2023

Daniele Dal Moro rompe il silenzio sulla presunta crisi con Oriana Marzoli

Da quando il Grande Fratello Vip 7 è terminato, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno dato ufficialmente il via alla loro relazione, per la gioia di tutti i fan che li hanno sempre sostenuti e supportati. L’influencer e l’ex tronista in questi giorni si sono così mostrati insieme sui social, segno dunque che la conoscenza sta procedendo nel migliore dei modi. Tuttavia da qualche ora Oriana è arrivata a Milano, dove ha avuto modo di incontrare Giaele De Donà e Alberto De Pisis, e in molti si sono chiesti come mai Daniele fosse rimasto a Verona. A quel punto le malelingue del web hanno iniziato a parlare di presunta crisi, e sui social non si è discusso d’altro.

Dopo aver letto i numerosi gossip sul suo conto, Daniele Dal Moro ha deciso di intervenire sui social per fare chiarezza sulla situazione una volta per tutte. Dopo aver sbottato, l’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato che a breve partirà con Oriana Marzoli per Madrid, smentendo così ufficialmente la crisi. Queste le parole di Daniele, che hanno tranquillizzato i fan e che in breve hanno fatto il giro del web:

“Partendo dal presupposto che è da stamattina, non si sa perché, che leggo le più grandi st**nzate che l’uomo abbia mai creato, martedì vado a Madrid con bebè, quindi finitela di ca**re il c**zo. Grazie”.

Nessuna crisi dunque per gli Oriele. Tutto infatti sembrerebbe procedere a meraviglia tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, che appaiono più uniti e affiatati che mai. Nei prossimi giorni dunque la coppia volerà in Spagna, dove l’influencer riabbraccerà per la prima volta la sua famiglia e i suoi amici. Ma cosa accadrà tra i due ex Vipponi? Non resta che attendere per scoprirlo.