NEWS

Andrea Sanna | 22 Aprile 2023

Amici 22

Samu Segreto in TV con Stranizza d’Amuri

Una carriera già avviata d’attore, il sogno di entrare nella scuola di Amici 22 (per poi ottenere una borsa di studio a New York) e vedere il film con lui protagonista riscuotere un ottimo successo al cinema. Sembra quasi la trama di una favola, ma è la realtà che si ritrova a vivere Samu Segreto.

Il ballerino come noto nutre un amore viscerale non solo per la danza, ma anche per la recitazione e vanta già diversi lavori al cinema, il più recente Stranizza d’Amuri. La pellicola è diretta da Beppe Fiorello e vede come protagonisti Gabriele Pizzurro e Samu Segreto. Tratto dal romanzo Stranizza di Valerio La Martire, il film ha conquistato le grandi sale e sta ottenendo un ottimo riscontro da parte del pubblico. Come sottolineato spesso dai protagonisti stessi e dal regista le sale sono ancora piene nonostante i giorni trascorsi.

A fornirci qualche dettaglio sugli incassi è Cinguetterai, che su Twitter ha fatto sapere come ai botteghini Stranizza d’Amuri ha raggiunto un risultato molto importante. E non è finita, perché sempre la medesima pagina fa sapere che il film presto sarà disponibile in chiaro sui canali Rai:

“Dopo un mese dall’uscita al cinema, il film Stranizza D’Amuri di Giuseppe Fiorello, con Samuele (Samu) Segreto e Gabriele Pizzurro, ha raggiunto al Box Office quasi € 1.000.000 di incassi. Un grande risultato! Il film andrà in onda in chiaro sui canali Rai”.

Ancora non sappiamo quando rivedremo Samu Segreto di Amici 22 sul piccolo schermo, ma sembra proprio che molto presto ci sarà questa possibilità. Un modo per dare ulteriore visibilità al progetto e due giovani talenti come Samuele e Gabriele. L’indiscrezione intanto è stata già accolta positivamente dal pubblico social e non solo, che non vede l’ora di potersi gustare, anche in TV, il meraviglioso film di Beppe Fiorello.