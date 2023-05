NEWS

Vincenzo Chianese | 23 Maggio 2023

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro devastati sui social

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 7 è nato l’amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Tuttavia come sappiamo solo dopo la fine del reality show i due ex Vipponi hanno dato ufficialmente il via alla loro relazione. Sia l’influencer che l’ex tronista sono entrati nel cuore di migliaia di persone, facendo evadere dalla realtà, seppur per poco e senza saperlo, molti fan in difficoltà. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa che lasciato senza parole il web e che ha sconvolto Oriana e Daniele. Una giovane fan francese degli Oriele di nome Lindsay infatti si è tolta la vita, dopo essere stata vittima di alcune molestie scolastiche.

La devastante notizia in breve ha fatto il giro dei social, arrivando fino a Oriana Marzoli e a Daniele Dal Moro, che a quel punto hanno deciso di intervenire. La coppia si è così mostrata su Instagram scioccata, e in particolare l’ex tronista è apparso in lacrime, distrutto da quanto accaduto. In seguito a rompere il silenzio è stata anche l’influencer, che ha aggiunto:

“Ragazzi sono veramente sconvolta. Ero dal parrucchiere, non avevo visto niente. Ho appena visto questa notizia bruttissima. Non so cosa dire. Sono scioccata. Dobbiamo cercare di capire come parlare agli altri, come fare le cose, stare attenti alle cose che si dicono. Non sappiamo qual è il limite degli altri e non sappiamo fino a dove possiamo ferire una persona. Cerchiamo di stare più attenti. Non ho parole. Mi dispiace da morire”.

Non è un momento semplice dunque questo per Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. I due ex Vipponi, come in molti sapranno, fin dal primo momento hanno stretto un bel legame con i loro fan, e di certo questa triste notizia ha sconvolto la coppia. Non resta che inviare un forte abbraccio alla famiglia della piccola Lindsay, e stringerci intorno al loro dolore.