Andrea Sanna | 23 Maggio 2023

Paolo Noise è stato costretto a lasciare l’Isola dei Famosi. Come annunciato nella giornata di ieri e confermato poi da Alvin, il concorrente ha dovuto sottoporsi ad alcuni accertamenti medici. Poi la comunicazione nel corso della puntata, in cui il naufrago ha spiegato che per quanto avesse voluto continuare, ha dovuto purtroppo prendere questa decisione.

Ci teneva molto Paolo Noise ad andare avanti e vincere l’Isola dei Famosi ed era stato proprio lui a convincere l’amico fraterno Marco Mazzoli a prendere parte a questa esperienza. Sui social la moglie di Paolo è intervenuta e ha commentato l’accaduto: “Mi sono spaventata tantissimo, l’importante che adesso stia bene”, ha dichiarato.

Con una storia Facebook, Stefania Caroli ha parlato del ritiro di Paolo Noise dall’Isola dei Famosi per problemi di salute. Ha fatto sapere di trovarsi in Messico e di essersi davvero preoccupata. La stessa ha fatto presente che si tratta di un qualcosa di grave (come peraltro accennato da Alvin), svelando che sono necessari ulteriori controlli: “Mi trovo in Messico e non è stato facile perché mi sono spaventata tantissimo. Non è stato squaraus ma è stata una cosa molto grave, non importa se adesso sta bene. Bisogna fare degli accertamenti molto importanti che farà appena torneremo in Italia. Per me lui ha vinto comunque perché è il mio eroe”.

nel suo lungo discorso Stefania Caroli ha svelato quanto Paolo Noise sia dispiaciuto di dover lasciare l’Isola. Sebbene all’inizio, dopo pochi giorni, volesse andare a casa per tornare da lei, adesso ci stava prendendo gusto e voleva vincere.

Parole che lo stesso naufrago ha pronunciato anche in puntata e che Stefania ha confermato: “L’importante adesso è che Paolo stia bene e torni a casa da me. È dispiaciutissimo, dopo ave rotto tanto i cog***ni che se ne voleva tornare a casa, questa Isola lui la voleva vincere”.