Vincenzo Chianese | 3 Luglio 2023

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro vengono beccati a discutere in pubblico: in seguito la coppia si defollowa sui social

Nuova crisi per Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro?

Senza dubbio Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono una delle coppie più amate e seguite del momento, e sono in molti a sostenere i due ex Vipponi. Il mese scorso tuttavia l’influencer e l’ex tronista hanno vissuto un momento di crisi e si sono così momentaneamente separati. Dopo diversi scontri social, durante i quali se ne sono dette di ogni, Oriana e Daniele hanno annunciato il ritorno di fiamma, per la gioia di tutti i fan. Nel mentre la Marzoli, nel corso di un’intervista, ha raccontato cosa ha scatenato la crisi che ha portato all’allontanamento, e in merito ha dichiarato:

“Alcuni fan mi avevano segnalato che aveva iniziato a seguire altre ragazze su Instagram e a mettere like alle loro foto. Questo mi dava fastidio perché, di solito, è uno che non segue nessuna. Non capivo il senso di seguire una sconosciuta. Sono gelosa, ma non sono pazza. E nemmeno scema. Non perché fossero ragazze più belle di me, ma perché ho vissuto un rapporto traumatico con il mio ex che mi ha tradita ripetutamente con chiunque e mi ha fatto diventare insicura. Voglio un uomo che mi dia la giusta importanza. Poi, quando ci siamo chiariti, Daniele mi ha fatto vedere che non c’era nessun messaggio compromettente, e che a volte l’ha fatto solo per darmi fastidio”.

Da quel momento però Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro non si sono più separati e in questi giorni si sono goduti una meravigliosa vacanza in Sardegna, apparendo più uniti che mai. Tuttavia nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Oriana e Daniele infatti sono stati beccati a litigare in pubblico, e il video del momento in breve ha fatto il giro del web. Ma non è finita qui.

Proprio un tatino cuore di panna, anche in mezzo alla gente. Sta urlandole sicuramente frasi d’amore, vero #oriele ? pic.twitter.com/TS8KfGQlTw — escussaaaa (@giovanna_ci) July 2, 2023

Poco dopo infatti alcuni utenti hanno notato che gli Oriele si sono defollowati a vicenda, smettendo di seguirsi sui social.

Che una nuova crisi stia colpendo Oriana e Daniele? Non resta che attendere per saperne di più in merito.