NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Giugno 2023

Oriana Marzoli rivela se sarà a Temptation Island con Daniele

Sono stati giorni intensi gli ultimi per Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Solo la scorsa settimana infatti i due avevano annunciato la rottura e a quel punto hanno iniziato a scontrarsi duramente sui social. Poche ore fa però, a sorpresa, l’influencer e l’ex tronista sono stati beccati insieme a Verona e hanno così rivelato di essere tornati insieme. Adesso gli ex Vipponi, nel corso di una lunga intervista per il settimanale Chi, hanno raccontato tutto quello che è accaduto tra loro. Proprio Oriana ha rivelato cosa ha scatenato l’ultima lite, che ha poi portato al momentaneo allontanamento. Queste le dichiarazioni della Marzoli in merito:

“Alcuni fan mi avevano segnalato che aveva iniziato a seguire altre ragazze su Instagram e a mettere like alle loro foto. Questo mi dava fastidio perché, di solito, è uno che non segue nessuna. Non capivo il senso di seguire una sconosciuta. Sono gelosa, ma non sono pazza. E nemmeno scema. Non perché fossero ragazze più belle di me, ma perché ho vissuto un rapporto traumatico con il mio ex che mi ha tradita ripetutamente con chiunque e mi ha fatto diventare insicura. Voglio un uomo che mi dia la giusta importanza. Poi, quando ci siamo chiariti, Daniele mi ha fatto vedere che non c’era nessun messaggio compromettente, e che a volte l’ha fatto solo per darmi fastidio”.

In queste ore nel mentre si è anche mormorato che dopo il ritorno di fiamma Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro potessero partecipare a Temptation Island. La nuova edizione del reality show partirà su Canale 5 tra poche settimane, tuttavia l’influencer ha smentito che lei e Daniele faranno parte del cast della trasmissione. In merito Oriana ha affermato:

“Se saremo a Temptation Island? No, non mi ha chiamato nessuno”.