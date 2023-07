NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Luglio 2023

Gli Oriele più uniti che mai: estate di fuoco per Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, che si concedono una vacanza in Sardegna

Sono state senza dubbio settimane intense queste per gli Oriele. Come sappiamo infatti il mese scorso Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno vissuto un momento di crisi, e sembrava che la loro relazione fosse giunta al termine. Dopo giorni di scontri social tuttavia a un tratto la coppia ha ripreso a mostrarsi insieme, annunciando il ritorno di fiamma. Proprio l’influencer così rivelando ciò che è accaduto con l’ex tronista ha affermato:

“Mentre tornavo da Madrid ho superato il mio orgoglio e ho scritto a Daniele. Quando sono arrivata in Italia mi sono diretta a Verona, a casa sua. Volevo vedere che effetto gli avrebbe fatto trovarmi lì davanti. Quando mi ha visto è rimasto sorpreso, non se l’aspettava. Sono scoppiata a piangere e lui mi ha abbracciata, è stato un abbraccio lunghissimo, pieno di significato. Se mi vuole bene, deve lasciare da parte l’orgoglio, come ho sempre fatto io, e dimostrare quanto ci tenga a me. Che non vuol dire stare con me, ma rendermi felice nelle piccole cose, avere pazienza e combattere questa ansia e la carica negativa che mette quando le cose non gli piacciono. Il problema di fondo è che lui è insicuro per la sua storia di vita e io per la mia. Bisogna cercare di capire la sofferenza l’uno dell’altra”.

Da quel momento gli Oriele non si sono più separati e in questi giorni sembrerebbero essere più uniti che mai. Proprio nelle ultime ore Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono concessi una vacanza in relax in Sardegna, che naturalmente è stata testimoniata sui social.

Pare dunque che la coppia abbia superato il momento di crisi vissuto qualche settimana fa e che ormai tutto sembrerebbe procedere a meraviglia tra i due. A Oriana e a Daniele dunque va il nostro più grande in bocca al lupo.