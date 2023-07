NEWS

Nicolò Figini | 3 Luglio 2023

GF Vip 8

Nikita Pelizon ha lanciato un appello al conduttore del reality per tornare al Grande Fratello Vip

L’appello di Nikita Pelizon

Intervistata su Radio Cusano Campus, Nikita Pelizon è stata interrogata su diversi argomenti. Tra i tanti temi toccati, per esempio, ha parlato della rottura tra l’amica Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Ha affermato di non voler mettere il dito nella piaga e di stare semplicemente vicino all’influencer. Quest’ultima sta bene nonostante gli alti e bassi:

“Guarda, quello che mi sento di dirti è che l’amore vince su ogni cosa. Se veramente l’intenzione di entrambi è la stessa supereranno qualsiasi cosa. Altrimenti ci abitueremo a vederli in un’altra forma. Io non voglio mettere il dito nella piaga perché sinceramente è una cosa loro.

Io le sto vicino, mando un messaggio e la chiamo. Questo posso fare da amica. Sta bene, un and down. Esiste anche la privacy. Magari ci sono momenti delicati che si stanno vivendo in maniera profonda”.

Successivamente, Nikita Pelizon ha anche espresso la sua opinione sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip, la quale sarà formata da personaggi famosi e persone comuni. Ritiene sia una scelta molto interessante e non vedeva l’ora che accadesse. Le piace l’idea di poter osservare come se la caveranno coloro che non sono abituati alle telecamere:

“La prossima edizione con i Nip? Mi sembra molto interessante. Sicuramente regalerà delle gioie. Personalmente io non vedevo l’ora che accadesse un mix perché mi piaceva proprio l’idea di avere persone proprio non abituate alle telecamere. Che guardano la tv ma che non ci sono mai andate”.

Infine, Nikita Pelizon ha lanciato un appello a Signorini per la conduzione del GF Vip Party: “Se Signorini mi vuole, io ci sono. Il numero ce l’ha. Sono qui!“. Questo quanto riporta anche il sito BlogTivvu. Continuate a seguirci per tante altre news.