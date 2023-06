NEWS

Nicolò Figini | 23 Giugno 2023

In una diretta su Twitch, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno fatto una rivelazione hot sulla loro coppia

La rivelazione hot di Oriana Marzoli e Daniele

Ieri sera Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno fatto una diretta molto lunga su Twitch. Ora che l’ex vippona è tornata a casa dalla sua esperienza a L’Isola dei Famosi spagnola, hanno potuto riabbracciarsi e stare di nuovo insieme. Per tale ragione hanno scelto di passare anche un po’ di tempo con i propri follower.

Nel corso della diretta sono stati toccati davvero molti argomenti e i due ex vipponi hanno fatto sognare i fan con le loro mille tenerezze, carezze e diversi baci. Alcuni momenti, però, sono stati anche piuttosto piccanti. Uno in particolare, durante il quale Daniele ha rivelato quanti rapporti hanno l’uno con l’altra. Non è chiaro se si riferissero al numero all’interno di una giornata, una serata o una settimana.

Nel video qui sotto, infatti, possiamo vedere che i fan chiedono ai due di raccontare delle situazioni divertenti che li hanno visti protagonisti. Dal Moro risponde che durante la giornata gliene capitano di tutti i colori e ci sono anche alcune cose che non possono essere dette perché sfocerebbero troppo nel provato. Oriana Marzoli non capisce cosa intenda e lui le sussurra qualcosa all’orecchio.

Incuriosendo i fan, perciò, alla fine usa una metafora automobilistica per spiegarsi: “Diciamo che Bebè ha una autonomia di 300 km, ai 400 non ci arriviamo, altrimenti grippiamo il motore. Vero bebè? La Reina“. Oriana si è messa a ridere e dopo poco la live è stata chiusa.

